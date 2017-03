Die Frankfurter Eintracht ist nach der neuerlichen Niederlage gegen den SC Freiburg auf der Suche nach dem verlorenen Glück. Zumindest personell machen die kommenden Wochen ein wenig Hoffnung.

Erst hatten sie kein Glück – und dann kam auch noch Pech dazu. Bei der Frankfurter Eintracht ist der Wurm drin. Das 1:2 vom Sonntag gegen den SC Freiburg war die vierte Niederlage in Serie. Die Überflieger der Vorrunde befinden sich geradewegs im Sinkflug Richtung Mittelfeld der Fußball-Bundesliga. Und am nächsten Wochenende im Gastspiel beim FC Bayern München ist eine Wende zum Besseren nicht gerade vorprogrammiert.

Selbsterfüllende Prophezeiung

"Die Mannschaft hat keinen Knacks", betonte Trainer Niko Kovac dennoch auch nach dem neuerlichen Rückschlag im Brustton der Überzeugung. Viel mehr als gutes Zureden bleibt dem Coach derzeit auch nicht übrig. Das Team macht und tut, stößt dabei jedoch an seine Grenzen.

Weitere Informationen Keine Strafe für Rebic Die Frankfurter Eintracht muss keine nachträgliche Sperre von Angreifer Ante Rebic fürchten. Gegen den Kroaten, der beim 1:2 gegen Freiburg seinem Gegenspieler Lukas Kübler auf den Fuß getreten war, wird kein Ermittlungsverfahren eingeleitet, wie der DFB mitteilte. Die Voraussetzungen für ein krass sportwidriges Verhalten seien nicht gegeben, so der Verband. "Zum einen hat sich die fragliche Situation nicht im Rücken des Schiedsrichters, sondern in dessen Blickfeld abgespielt, so dass von einer nicht nachträglich angreifbaren Tatsachenentscheidung auszugehen ist", heißt es in der Begründung. Zum anderen sei bei der Aktion nicht zweifelsfrei von Absicht auszugehen. Ende der weiteren Informationen

Auch gegen die soliden, aber keinesfalls übermächtigen Freiburger war wieder gehörig Sand im Spielgetriebe. Während nach vorne gegen kompakte Widersacher die zündende Idee, ein kluger Pass oder ein erfolgreiches Dribbling zumeist fehlen, reichen hinten zwei, drei schnelle gegnerische Kombinationen, um die Abwehr der Hessen auszuhebeln. Die Eintracht wird mit jenen Waffen geschlagen, die sie selbst in der ersten Halbserie der Saison noch so erfolgreich gemacht hatten.

"Wir sind nicht so stark ist, wie sie alle schon gesehen und geschrieben haben", meinte Kovac, dessen wiederkehrende Warnungen nun offenbar zur selbsterfüllenden Prophezeiung werden. Wenngleich das Wort Krise bei einer Mannschaft, die im vergangenen Sommer fast abgestiegen und jetzt noch immer auf Platz sechs rangiert, vielleicht ein wenig hochgegriffen scheint.

Kovac glaubt an Wende

Ein Hauptgrund für die aktuelle Formschwäche ist sicherlich in der angespannten Personalsituation zu suchen. Jesús Vallejo und David Abraham fehlten zuletzt in der Innenverteidigung an allen Ecken und Enden. Auch die Kreativität von Spielgestalter Marco Fabián bringt kein anderer auf den Platz. Kommen dann, wie gegen Freiburg, noch umstrittene Schiedsrichterentscheidungen dazu, wird es für die Frankfurter ganz, ganz schwer zu punkten.

"Im Moment ist das Quäntchen Glück, das jeder Verein braucht, nicht da. Das hatten wir in der Hinserie, jetzt hat es sich gedreht", analysierte Kovac den oftmals schmalen Grad zwischen Sieg und Niederlage: "Aber auch das wird wiederkommen."

Lichtblick im Abwehrzentrum

Zumindest was die Defensivabteilung angeht, ist Kovacs Hoffnung durchaus berechtigt. Abraham ist nach abgesessener Rotsperre wieder spielberechtigt, Vallejo soll nach auskuriertem Muskelfaserriss am Dienstag ins Training einsteigen und spätestens im nächsten Heimspiel gegen den Hamburger SV zurückkehren. Für Ersatzmann Michael Hector bliebe dann wieder die wohlverdiente Reservebank.

Einzig der Mexikaner Fabián braucht wohl noch ein wenig länger. Zwar macht der seit Jahresstart mit Rückenbeschwerden lahmgelegte 27-Jährige bei seiner Genesung Fortschritte. Mit einem Comeback auf dem Platz rechnet Kovac aber erst nach der Länderspiel-Pause Ende März. Bis dahin, so die Rechnung des Coachs, soll noch mindestens ein Erfolgserlebnis her. Am liebsten am Samstag in München. Doch dafür bräuchten die Hessen wohl nicht nur kein Pech, sondern mehr Glück als Verstand.

