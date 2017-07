Die Frankfurter Eintracht ist mit einer ordentlichen Leistung in den amerikanischen Testspiel-Dreierpack gestartet. Branimir Hrgota nutzte die Reise-Probleme seines Sturmkonkurrenten zur Eigenwerbung.

Der erste Härtetest auf der Eintracht-USA-Reise endete 1:1 (1:1) gegen den amtierenden Meister Seattle Sounders FC. Vor 40.667 Zuschauern im CentralLink-Link in Seattle musste Trainer Niko Kovac auf insgesamt zehn Akteure verzichten. Die Eintracht startete das Abenteuer in den Staaten mit drei Neuzugängen: Gelson Fernandes, Luka Jovic und Daichi Kamada durften sich vor einer ordentlichen Kulisse präsentieren.

Die Anfangsphase gehörte den Gastgebern, die viel Druck erzeugten. Im Gegensatz zu der Eintracht mussten sich die Spieler nicht mehr an den Kunstrasen gewöhnen. Die Frankfurter hatten anfangs ihre Probleme auf ungewohntem Geläuf. Erst nach einer Viertelstunde kam die Mannschaft besser ins Spiel und zu ersten Möglichkeiten durch Andersson Ordonez und Branimir Hrgota (15./23.).

Dempsey egalisiert überraschenden Hrgota-Treffer noch vor der Pause

Auf die erste gelungene Kombination folgte nach 29 Minuten der Führungstreffer. Timothy Chandler wurde mit einem präzisen Pass über die rechte Seite geschickt und fand mit seiner Flanke Hrgota, der den Ball über die Linie grätschte. Der Treffer sorgte allerdings nicht für Ruhe im Spiel: In der Folgezeit wurde Seattle allerdings stärker und kam kurz vor dem Pausenpfiff in der 44. Minute zum Ausgleich: Stürmer Clint Dempsey wurde stark freigespielt und verwertete unhaltbar für Lukas Hradecky mit einem trockenen Schuss ins lange Eck. Mit diesem Ergebnis ging es in die Kabine.

Kovac wechselte zur Pause kräftig durch und brachte fünf neue Leute. Die Eintracht suchte ihre Linie und musste sich in dieser Phase häufiger beim stark reagierenden Hradecky bedanken. Nach einer Stunde und weiteren Personaländerungen ging der Spielfluss auf beiden Seiten endgütltig verloren, das Niveau sank zusehends. Torchancen blieben Mangelware, erst in den letzten Minuten kam wieder etwas Tempo in die Begegnung zurück. Hradecky hielt das Unentschieden für die Eintracht mit einer starken Parade gegen einen Kopfball kürzester Distanz allerdings fest.

Kovac vor dem Marathonprogramm zufrieden mit dem Remis - Chandler emotional berührt

Trainer Kovac war mit dem Unentschieden gegen die sich im Wettbewerb befindlichen Sounders nicht unzufrieden: "In Anbetracht der langen Reise und der kurzen Vorbereitungszeit war es ein ordentlicher Test. Das Team hat es gut gemacht." Ganz besondere Emotionen löste der Test beim US-Nationalspieler Timothy Chandler aus: "Es ist etwas sehr Besonderes für mich, dieses Trainingslager in den USA zu bestreiten. Das Match war ein toller Auftakt."

Die Frankfurter haben nach diesem Test keine Zeit zum Durchschnaufen. Ab Sonntag startet das eigentliche Trainingslager im Olympia-Stützpunkt von Chula Vista. Dort wird sich die Eintracht bis zum 13. Juli in unmittelbarer Nähe der mexikanischen Grenze weiter vorbereiten. Kovac hofft dann auch auf die Ankunft von Rekordneuzugang Sebastien Haller, der weiterhin in Frankfurt wegen ungültiger Reisedokumente festhängt.