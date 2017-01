Alex Meier hat beim Sieg der Eintracht auf Schalke mit ungeahnten Qualitäten geglänzt. Der Siegtorschütze stach im neuen System läuferisch aus der Frankfurter Mannschaft heraus.

Es war ein Tor, wie es typischer für Alex Meier nicht sein kann: Mit etwas Distanz zum Tor, natürlich mit der Innenseite und unhaltbar. Das 1:0 der Eintracht bei Schalke 04, es war ein klassischer Meier. Dutzende solcher oder ähnlicher Bälle hat er in seiner langen Karriere schon ins Netz gesetzt.

Und trotzdem war dieser Treffer speziell, denn er brachte den Frankfurtern nicht nur den Sieg, sondern Meier auch einen stillen Triumph über seine Kritiker. Zuletzt waren leise Diskussionen über seine Rolle im Team zu vernehmen, angeheizt auch durch das Auswärtsspiel in Leipzig. Da saß Meier beim 0:3 das ganze Spiel draußen, während Haris Seferovic und Aymen Barkok als frische Angreifer eingewechselt wurden.

Meier mit produktivem Auftritt

Es war nicht das erste Mal in dieser Saison, dass sich der "Lange" mit der ungewohnten Position auf der Ersatzbank genügen musste. Natürlich wurmt ihn das, so ist jeder Fußballer gestrickt, erst recht einer mit einem solchen Resümee wie Meier. Beim Erfolg am Freitag hat er Trainer Niko Kovac diese Entscheidung für die Zukunft wieder ein bisschen schwerer gemacht.

Weitere Informationen Russ im heimspiel! Marco Russ ist neben Alex Meier das Urgestein bei Eintracht Frankfurt. Der Verteidiger ist am Montagabend ab 22.45 Uhr zu Gast im heimspiel! des hr-fernsehens. Ende der weiteren Informationen

Das lag aber nicht nur an seinem typischen Meier-Tor, sondern an manchen Situationen, die man sonst nicht mit dem Angreifer in Verbindung bringt. Im Zwei-Stürmer-System gemeinsam mit Branimir Hrgota hatte er nämlich deutlich mehr Ballkontakte (37) als im Schnitt der Hinrunde. Dazu machte Meier die meisten Sprints (28) aller Frankfurter Spieler und wurde nur von Omar Mascarell bei den Zweikämpfen (15) überflügelt. Es war ein höchst produktives Spiel des Angreifers, das zeigt der Vergleich mit den Statistiken der Hinrunde.

Hübner lobt Meier

Den Einsatzwillen hat man auch in der Frankfurter Führungsetage schon länger registriert. "Es ist ja nicht immer einfach für Alex, weil er auch mal nicht spielt", sagte Sportdirektor Bruno Hübner der Frankfurter Rundschau . "Aber wie er sich einordnet und alles für den Erfolg der Mannschaft gibt, spricht für ihn." Ähnlich sieht das Trainer Kovac: "Wir möchten alle Spieler bei Laune halten, dass sie auf den Platz kommen und ihr Bestes geben. Es freut mich, dass wir durch sein Tor gewonnen haben."

Für dieses Tor und für diese Leistung hat Meier im Winter hart geschuftet. Im Trainingslager in Abu Dhabi legte er regelmäßig Extraschichten ein und pfefferte Ersatz-Torhüter Leon Bätge die Bälle um die Ohren. Auch, weil er in dieser Saison schon zwei Elfmeter und einige dieser typischen Meier-Gelegenheiten vergeben hat. Zumindest am vergangenen Freitag war das Gefühl beim Abschluss zurück – und noch einiges mehr.