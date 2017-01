Alle Augen auf Heinz Lindner: Der Keeper der Frankfurter Eintracht steht am Freitag auf Schalke erstmals in der Bundesliga-Startelf. Für Torwarttrainer Manfred Petz kein Problem, schließlich hat er bei dem Österreicher ganz genau hingeschaut.

Manfred Petz, den bei der Frankfurter Eintracht alle nur "Moppes" nennen, nippte an seinem heißen Kakao. Der Torwarttrainer kam am Dienstagmittag direkt von der Übungseinheit zum Pressegespräch und musste sich erst einmal aufwärmen.

Trainiert hatten die Frankfurter Keeper zuvor wie gewohnt zu dritt. Zwei von ihnen werden zum nächsten Spiel nach Schalke fahren: Heinz Lindner und die sonstige Nummer drei, Leon Bätge. Stammkeeper Lukas Hradecky muss nach seiner frühen roten Karte im Spiel bei RB Leipzig ja bekanntermaßen einmal aussetzen. "Es wird für die Mannschaft schon eine Umstellung, wenn jemand anderes im Tor steht", sagte Petz mit Blick auf Lindners Startelf-Premiere in der Bundesliga: "Aber für den Heinz ist das eine tolle Chance, damit belohnt er sich selbst."

In Österreich beobachtet

Der 55-Jährige ist zuversichtlich, dass der sonstige Ersatz-Keeper, der bereits in Leipzig 85 Minuten lang das Tor souverän hütete, seiner Aufgabe gewachsen sein wird. "Ich halte es generell so, dass ich viel mit den Spielern spreche im Training. Mit Heinz wird es nach dem Abschlusstraining zusätzlich noch mal in Ruhe ein Gespräch geben", erklärte der frühere Profi.

Petz hatte den vor anderthalb Jahren von Austria Wien zur Eintracht gewechselten Lindner einst mit entdeckt. Einige Male war er damals nach Wien geflogen, um ihn bei Spielen zu beobachten. Zwar konnte sich der Österreicher bis heute nie entscheidend gegen Überflieger Hradecky durchsetzen. Als ambitionierte Nummer zwei und engagierter Trainingsrivale machte der 26-Jährige seine Sache aber überaus gut.

Kovac hält an "Moppes" fest

Petz' Gespür für junge Talente ist eine der Eigenschaften, die Trainer Niko Kovac an ihm schätzt. Im vergangenen Sommer wechselte der Chefcoach fast den gesamten Trainerstab aus. Petz aber durfte bleiben. "Niko ist jemand, der genau hinschaut und hat entschieden, dass er mit mir weiterarbeiten will. Ich denke auch wegen der guten Leistung von Lukas. Da trägt man als Trainer ja auch seinen Teil zu bei", freute sich der im Mannschaftskreis beliebte und stets gutgelaunte Petz.

Ob der Torwarttrainer auch auf Lindners Leistung einen positiven Einfluss hat, wird sich am Freitagabend zeigen. Der Interims-Stammkeeper kündigte aber bereits an, in der Vorbereitung auf seine große Bewährungsprobe alles zu tun, um gegen Schalke eine gute Figur abzugeben. Der gesperrte Hradecky soll sich derweil daheim auf seine Rückkehr zwischen die Pfosten in der kommenden Woche im Derby gegen Darmstadt 98 vorbereiten. "Im Training ist er ja schließlich nicht gesperrt", lachte Petz.