Nach oben? Nach unten? Wohin wird der Blick der Frankfurter Eintracht nach dem Spiel gegen Augsburg gehen? Die Hessen sehen den Druck beim Gegner – und fassen das eigene Team etwas härter an als üblich.

Selbst ein Matchball-Spiel bedarf nicht unbedingt besonderer Maßnahmen. "Wie auf jedes Spiel", antwortete Eintracht Frankfurts Co-Trainer Robert Kovac am Dienstag auf die Frage, wie die Mannschaft auf die richtungsweisende Bundesliga-Partie gegen den FC Augsburg am kommenden Samstag (15.30 Uhr) vorbereitet werde.

Heißt im Klartext: Neben den Trainingseinheiten wird es auch wieder eine Videoanalyse und Einzelgespräche geben. Kovacs Gefühl für das Duell mit dem Tabellensechzehnten, der nur noch sechs Punkte Rückstand auf die Hessen hat: "Es wird klappen."

Locker bleiben

Keine 24 Stunden vorher hatte sein Bruder und Eintracht-Cheftrainer Niko Kovac das anstehende Heimspiel mit einem Matchball gleichgesetzt. Mit einem Sieg könne der Klassenerhalt "abgehakt" werden, könnten sich die Frankfurter vielleicht doch noch "auf andere Ziele stürzen".

Allerdings: Durch ihre Sieglos-Serie von nunmehr zehn Spielen haben sie sich nicht nur auf den zehnten Platz abgeseilt, sondern auch in eine gefährliche Nähe zum Relegationsplatz manövriert. Die Reaktion der Verantwortlichen? Sich möglichst locker geben und den Druck nach Augsburg weiterschieben.

Hrgota und Mascarell fehlen im Training

Für die Fuggerstädter sei es "natürlich ein noch wichtigeres Spiel", wie Robert Kovac erklärte. "Sie sind sechs Punkte hinter uns, das ist eine Chance für sie. Aber wir werden dagegen halten und ihnen unser Spiel aufzwingen."

Das komplette Trainingspensum werden bis dahin aber nicht alle Profis absolvieren können. Offensivkraft Branimir Hrgota (Wadenverhärtung) und Mittelfeldmann Omar Mascarell (Achillessehnen-Probleme) verpassten auch die Einheit am Dienstag, sollen gegen den FCA aber zur Verfügung stehen.

Mehr Tore, mehr Punkte

Insbesondere Hrgota könnte dann zu denjenigen zählen, die die Hoffnung auf weitere Eintracht-Treffer endlich befriedigen sollen. Die Chancenverwertung ist in Kovacs Augen das "größte Problem", das die Frankfurter auch nach zuletzt drei Treffern in zwei Spielen haben.

"Wenn wir die Hälfte unserer Torchancen gemacht hätten – oder ein Drittel – dann hätten wir einige Punkte mehr auf dem Konto", so der Co-Trainer. "Aber mit den Toren, die wir gemacht haben, haben wir das jetzt abgestellt."

"Dann holt man auch die Peitsche raus"

Weitere – nicht unerhebliche – Baustellen sind in Tagen wie diesen Stimmung und Spannung der Mannschaft. Faktoren, die das Trainerteam vom Verlauf der Trainingswoche abhängig macht.

"Wenn man merkt, die Spannung fällt ein bisschen ab, dann muss man wieder Spannung aufbauen. Und dann holt man auch, wie man so schön sagt, die Peitsche raus", beschrieb Kovac den Umgang mit den Spielern in dieser sportlich angespannten Lage. Klingt fast so, als ob die Eintracht für das von ihr auserkorene Matchballspiel gegen Augsburg doch zu besonderen Maßnahmen greift.