Nach der Niederlage gegen Wolfsburg war Eintracht-Trainer Niko Kovac vor allem eines – enttäuscht. Der Coach kritisierte seine Mannschaft ungewöhnlich scharf und erinnerte an die Tugenden, die die Hessen in der Hinrunde so stark gemacht hatten.

Strömender Regen, grauer Himmel und tiefhängende Wolken - das Wetter am Sonntag in Frankfurt erinnerte an das Spiel der Eintracht gegen den VfL Wolfsburg. Trist und ohne auch nur den kleinsten Hoffnungsschimmer. Auch Trainer Niko Kovac hatte seine Gemütslage am Tag nach der 0:1-Niederlage dem schwachen Auftritt seiner Mannschaft und den trüben Aussichten angepasst. "Ich bin immer noch enttäuscht. Das wird auch so schnell nicht weichen", diktierte er den Journalisten in die Blöcke. Kovac sprach leise und mit Bedacht, wählte seine Worte sorgsam.

"Man kann ja verlieren und trotzdem ordentlich spielen oder viele Chancen haben. Gestern war die Leistung nicht gut und dementsprechend ist meine Gemütslage nicht die Beste", fasste der Coach zusammen. Doch die Eintracht hatte weder ordentlich gespielt, noch sich zahlreiche Möglichkeiten erarbeitet. Dem VfL, der in der vergangenen Woche noch mit 0:6 gegen Bayern München untergangen war und dem Abstieg entgegentaumelte, hatten die Frankfurter nichts entgegenzusetzen, wirkten kraft- und bisweilen sogar lustlos.

Müde Männer, schwere Beine

"Schwere Beine und auch der Kopf war nicht ganz frisch - das sind die Hauptgründe gewesen", erklärte Kovac. "Aber wenn das passiert, dann muss man trotzdem eine gewisse Grundordnung haben, gemeinsam gegen und mit dem Ball arbeiten. Das habe ich gestern nicht gesehen." Überhaupt hat Kovac im Spiel wenig gesehen, was Anlass zu Optimismus gibt. Denn die Offensivschwäche seines Teams gipfelte am Samstag in erschreckender Harmlosigkeit aller Mannschaftsteile.

Auch Lauf- oder Kampfbereitschaft suchten die Eintracht-Fans bei der Kovac-Elf vergeblich. Zwischendurch dürften sie sich gar gefragt haben, ob das Spiel kurz unterbrochen ist - so wenig Bewegung gab es auf dem Platz. "Es hat den Anschein gemacht, dass hintenraus die Power gefehlt hat", hatte Bastian Oczipka schon nach dem Abpfiff eingeräumt. Nach den Gegentoren von Daniel Didavi in der 48. Minute und Mario Gomez (63.) war die Luft raus. "Der Gegner musste gar nicht viel dafür machen", stellte auch Timothy Chandler fest.

Kein Teamgeist, nur Einzelkämpfer

"Ich habe den Gegner auch nicht so stark gesehen, aber sie waren viel organisierter, haben abwartender gespielt, auf Chancen gelauert und die - im Gegensatz zu uns - dann auch genutzt", analysierte Kovac und bemängelte vor allem den fehlenden Teamgeist, der die Eintracht gerade in der Hinrunde noch so ausgezeichnet hatte. "Ich habe nur Einzelkämpfer gesehen. Und wenn elf Einzelkämpfer auf dem Platz sind, ist es schwierig in der Bundesliga zu punkten."

Das müsse die Mannschaft in den kommenden Partien ablegen - spätestens bis zum DFB-Pokalfinale. "Da wollen wir eine gute Leistung abliefern, denn wenn wir das nicht schaffen, wird das Spiel auch nicht gut laufen", prophezeite Kovac. Und dann wäre das Pokalfinale am 27. Mai nicht das gewünschte Highlight, sondern der Abschluss einer ernüchternden Rückrunde.