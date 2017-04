Die Frankfurter Eintracht wartet bereits seit zehn Spielen auf einen Sieg. Trainer Niko Kovac erhebt die Partie gegen den FC Augsburg deshalb zum "Endspiel" und nimmt sein Team in die Pflicht.

Eintracht-Trainer Niko Kovac schickte seine Mannschaft an diesem nasskalten Ostermontag zunächst einmal zum Auslaufen in den Wald. Auf dem Programm stand: Den Kopf frei bekommen, die 1:3-Auswärtsniederlage gegen Borussia Dortmund abhaken und sich vollständig auf das Spiel gegen den FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr) fokussieren. "Wir wissen, dass das für uns ein Matchball ist", sagte Kovac. "Wir können mit einem Sieg alles klarmachen, den Klassenerhalt abhaken und uns auf andere Ziele stürzen."

Die Frankfurter warten seit zehn Bundesligaspielen auf einen Sieg. Gerade einmal drei von 30 Punkten konnte die Mannschaft in diesem Zeitraum einfahren, erzielte dabei nur vier Treffer, kassierte aber 18 Gegentore. Kovac wurde von der Wucht der Sieglos-Serie überrascht, er gab zu: "Damit habe ich nicht gerechnet. Aber es zeigt letzten Endes, wie verrückt die Liga ist."

Kovac hat seinen Optimismus nicht verloren

Die Eintracht steht trotz einer ganz schwachen Rückserie noch immer auf Rang Zehn. Der Relegationsrang liegt sechs Punkte entfernt, der Europa-League-Platz nur drei. Kovac will mit seiner Mannschaft das Optimum im Endspurt der Saison herausholen: "Jetzt sind es noch fünf Spiele und wir werden es hinbekommen, dass wir wieder Spiele gewinnen."

Dafür brauchen die Frankfurter vor allem Tore. Gegen den BVB vergaben Marco Fabián und Mijat Gacinovic beste Möglichkeiten, weshalb es zum Schluss wieder einmal hieß: Gut gespielt, aber nicht gewonnen. "Wenn man schlecht spielt, keine Chancen hat und verliert, dann ist man sehr viel deprimierter und sieht vielleicht kein Ende am Licht des Tunnels. Aber wir spielen guten Fußball und haben viele Chancen", verlor Kovac seinen Optimismus nicht.

Die Eintracht vor einem "Endspiel"

Neben den Problemen im Angriff steht die Abwehr längst nicht mehr so sicher, wie es im ersten Halbjahr der Fall war. Nach der Niederlage gegen den BVB schlagen inzwischen 21 Gegentore zu Buche. Kovac wollte der Mannschaft keine Vorwürfe machen und bei der Ansprache ein gesundes Mittelmaß finden. "Die Jungs kennen die Tabelle und wissen, was auf dem Spiel steht. Das ist Motivation genug. Jeder weiß, um was es geht“, erhöhte er dennoch sukzessive den Druck und fügte kämpferisch an: "Wir müssen das Spiel mental so angehen, als wäre es ein Endspiel. Natürlich haben wir danach noch einige Spiele. Aber meine Mannschaft will das am Wochenende klipp und klar regeln."