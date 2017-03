Niko Kovac ist am Donnerstag mit dem Fair Play Preis des Deutschen Sports ausgezeichnet worden. Der Trainer von Eintracht Frankfurt hofft auf eine Signalwirkung – auch über den Fußball hinaus.

Es passiert am 23. Mai 2016. In der Relegation gewinnt Eintracht Frankfurt das Rückspiel gegen Zweitligist 1. FC Nürnberg und sichert sich dadurch den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga. Der Moment des Abpfiffs, der den entscheidenden 1:0-Sieg besiegelt, ist für viele Eintrachtler ein Moment der puren Ekstase. Nicht für Niko Kovac.

Statt umgehend ausgelassen zu feiern, geht der Trainer in den Minuten nach dem Ende der Partie zu Nürnberger Spielern, tröstet sie, spendet ihnen Mut und Kraft. Für dieses Verhalten hat Kovac am Donnerstagabend den Fair Play Preis des Deutschen Sports, gestiftet vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) und dem Verband Deutscher Sportjournalisten (VDS), verliehen bekommen.

Beispielhaftes Verhalten

Im Urteil der Jury hieß es, er habe "im Moment des Sieges seiner eigenen Mannschaft großes Mitgefühl für die unterlegenen Nürnberger" gezeigt. "Die ehrliche Empathie für den sportlichen Gegner gerade im Angesicht des eigenen, wichtigen Sieges, ist beispielhaft für faires Verhalten im Sport. Diese an sich subtile Geste steht für eine grundlegende Haltung der Fairness, die im Sport durch Aktive und Trainer vermittelt werden sollte."

Kovac freute sich ob solch hoher Anerkennung und versicherte, stolz auf die Auszeichnung zu sein. Im Schloss Biebrich in Wiesbaden, wo die Ehrung stattfand, sagte er aber auch: "Ich werde für etwas ausgezeichnet, was für mich persönlich normal ist." Er habe in dem Moment nicht als Trainer oder aus einem sportlichen Antrieb gehandelt, sondern als Mensch.

Sport als "Spiegelbild der Gesellschaft"

Der Eintracht-Trainer hofft nun, dass diese Geste eine Signalwirkung über den Fußball hinaus hat – und Werte und Normen sowohl im Stadion als auch in der Erziehung eine wichtige Rolle spielen. "Ich bin der Meinung, dass der Sport das Spiegelbild der Gesellschaft ist", sagte Kovac. "Wenn wir nicht anfangen, den Kindern von klein auf beizubringen, wie man sich zu benehmen hat, dann kriegen wir ein Problem."