Heute zählt es für Eintracht Frankfurt: Vor dem Pokal-Halbfinale in Mönchengladbach spricht Trainer Niko Kovac über die Chancen seiner Elf, seinen Endspiel-Traum und die Bedeutung des "Azteken" im Frankfurter Kader.

Mit dem Einzug ins Endspiel des DFB-Pokals könnte die Eintracht ihre Saison vorzeitig krönen. Im Halbfinale bei Borussia Mönchengladbach wollen die Frankfurter heute (ab 20.45 Uhr live im Social Radio bei hessenschau.de) ihr Finalticket für Berlin buchen. Der Cheftrainer hat mit dem hr-sport über die historische Gelegenheit gesprochen. Niko Kovac über…

…die Stimmung nach dem Erreichen des Klassenerhalts: Die Stimmung ist sehr gelöst. Die Anspannung war in den letzten Wochen sehr hoch, sie ist stetig gewachsen. Aber die Mannschaft hat es geschafft, am Wochenende alles klar zu machen. Deshalb können wir uns jetzt auf das Pokalspiel und die nächsten Bundesliga-Spiele vorbereiten.

…die Vorfreude auf den Halbfinal-Kracher: Sie war unmittelbar nach dem Spiel gegen Augsburg schon da. Natürlich hat man den Sieg genossen, aber wir haben uns sofort auf das nächste Spiel fokussiert. Ich freue mich auf die Aufgabe, und ich bin mir sicher, meiner Mannschaft geht es auch so.

…seine Erwartungen zum Spiel: Man sagt nicht umsonst, der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Trotz der Tatsache, dass wir auswärts spielen, rechnen wir uns Chancen aus. Wir haben Gladbach in dieser Saison zweimal sehr gut bespielt. Leider sind diese Spiele 0:0 ausgegangen. Es wird ein enges Spiel, und ich hoffe, dass wir am Ende das Quäntchen Glück haben, das man im Pokalhalbfinale braucht.

…die nötige Einstellung seiner Elf in Gladbach: Es ist ein besonderes Spiel, ganz klar. Da muss man mit kühlem Kopf und heißem Herzen reingehen. Man kann jetzt nicht anfangen, dort auszuflippen und anfangen, von der ersten Minute an Gas zu geben, denn vielleicht gehen wir über die 120 Minuten. Aber die Jungs sind sicherlich klar im Kopf und wissen, was auf dem Spiel steht. Sie können Geschichte schreiben – für sich, für den Club und das sollten wir versuchen zu nutzen.

…die Bedeutung von Marco Fabián, den Kovac als "Azteken" bezeichnete: Wir haben alle mal Geschichtsunterricht gehabt und wissen, was für ein stolzes Volk die Azteken waren und die Mexikaner jetzt sind. Das zeigt er immer wieder auf dem Platz: Er ist ein sehr positiv denkender Mensch, ein toller Charakter. Mit seiner Art infiziert er die Zuschauer und seine Mitspieler. Ich hoffe, dass er das Wochenende einigermaßen wegstecken kann und seine 100 Prozent abrufen kann.

…ein mögliches Finale in seiner Heimatstadt Berlin: Das ist ein Riesentraum. Sollten wir ins Endspiel kommen, brauche ich allein wahrscheinlich schon ein Riesenkontingent an Karten. Ich würde es mir für mich und meinen Bruder wünschen, aber natürlich auch für den Club, der eine Riesen-Pokalvergangenheit hat. Wir haben schon vier Mal den Pokal gewonnen, vielleicht schaffen wir es in diesem Jahr nochmal.