Was in Hannover gut war, muss gegen Leverkusen nicht schlecht sein: In der Startelf von Eintracht Frankfurt wird es erneut Änderungen geben. Dank der neuen Breite im Kader hat Trainer Niko Kovac gleich mehrere Möglichkeiten.

Zu Beginn der Pressekonferenz von Eintracht Frankfurt am Freitag gab es kurz Verwirrung. Ist David Abraham einsatzfähig oder nicht? "Wir haben rechtzeitig gehandelt und ihn in Hannover in der Halbzeit rausgenommen", begann Trainer Niko Kovac seine Ausführungen durchaus positiv und schob dann aber hinterher: "Abraham wird mit sehr großer Sicherheit nicht mit dabei sein." Man musste schon zweimal hinhören, um zu verstehen: Eine schlimmere Verletzung wurde verhindert, für die Auswärtspartie am Samstag (15.30 Uhr) bei Bayer Leverkusen muss der Abwehrchef aufgrund einer leichten Zerrung aber passen.

Weitere Informationen Weiter Sorgen um Fabian Die Rückenprobleme von Marco Fabián bereiten der Frankfurter Eintracht weiter große Sorgen. Nach seines Besuchs bei den Ärzten von Real Madrid habe sich zwar eine kleine Besserung eingestellt. "Ich kann aber nicht sagen, dass er morgen wieder einsteigt", so Kovac. "Wir brechen nicht in Jubelschreie aus." Ende der weiteren Informationen

Abraham war beim Pokalachtelfinale am Mittwoch (2:1) nach 45 Minuten für Taleb Tawatha ausgewechselt worden und muss nun erneut ersetzt werden. Für ihn wird aller Voraussicht nach Michael Hector auflaufen, Jesus Vallejo kehrt nach seiner eingeplanten Pause unter der Woche ohnehin in die erste Elf zurück. Bastian Oczipka, der eine Hälfte auf ungewohnter Position in der zentralen Verteidigung aushalf, wird wohl wieder auf seine linke Seite rücken.

Besuschkow und Seferovic geben Bewerbung ab

Die Zeiten, als der Ausfall eines Führungsspielers wie Abraham in Frankfurt für schlaflose Nächte sorgte, sind aber vorbei. "Wir haben in Hannover viel gewechselt. Und es hat funktioniert", so Kovac. "Das ist eine tolle Erkenntnis." Alternativen sind dank des breiten Kaders genügend vorhanden, selbst der lange Zeit verletzte und dann chancenlose Tawatha hat mit seiner Leistung im Pokal inklusive Ausgleichstreffer Werbung in eigener Sache betrieben. "Er hat seine Sache außerordentlich gut gemacht", lobte Kovac den israelischen Linksverteidiger und stellte den vermeintlichen Reservisten weitere Einsatzminuten in Aussicht. "Rotation ist ein sehr wichtiges Thema." Gerade nach der ungewohnten Doppelbelastung seien "alle Spieler wichtig".

So auch Max Besuschkow, der gegen Hannover 96 sein Debüt in der Eintracht-Startelf gefeiert hatte, und Torschütze Haris Seferovic, der den inoffiziellen Matchwinner-Award in letzter Sekunde an Elfmeter-Held Lukas Hradecky weiterreichen musste. "Wir haben alle gesehen, dass Max sehr gut gespielt und Haris ein Tor gemacht hat." Beide Spieler könnten als Belohnung auch gegen die Werkself auflaufen, Besuschkow an der Seite von Omar Mascarell im defensiven Mittelfeld, Seferovic auf einer der Planstellen in der Offensive. "Wir werden mit den Jungs sprechen und fragen, wie sie sich fühlen", sagte Kovac, dem körperliche Fitness wichtiger ist als der Name auf dem Trikot.

Kovac sieht Leverkusen in der Favoritenrolle

Denkbar ist deshalb auch, dass Pokal-Teilzeitarbeiter Mijat Gacinovic wieder in die Sechser-Rolle schlüpft und wie bereits beim Spiel auf Schalke etwas defensiver als gewohnt spielt. Für die Positionen etwas weiter vorne bewerben sich Youngster Aymen Barkok und Branimir Hrgota, gesetzt scheinen derzeit lediglich Alex Meier und Ante Rebic. Vor allem Letzterer hat sich mit seinen Auftritten in diesem Jahr ein Sonderlob – und wohl auch eine Vertragsverlängerung – verdient. "Er hat verstanden, dass es zwischen den Ohren stimmen muss, damit auch unten alles stimmt", so Kovac, der sich ungeachtet des Personal-Puzzles in Demut übt.

Obwohl der Tabellen-Dritte zum Neunten reist und die Werkself die vergangenen beiden Spiele verloren hat, liege die Favoritenrolle klar bei den Gastgebern, so der Eintracht-Coach: "Wir sind noch keine Spitzenmannschaft wie Leverkusen, die haben Champions-League-Niveau." Das Ziel sei zwar natürlich, das Team von Coach Roger Schmidt auf Abstand zu halten. "Wir werden aber nicht den Fehler machen und sagen: Hier sind wir, wer seid ihr?"