Länderspielpause? Super! Der Frankfurter Eintracht kommt das bundesligafreie Wochenende gerade recht. Lange verletzte Spieler können in Ruhe an das Team herangeführt werden. Und endlich ist wieder Zeit für ausgedehnte Trainingseinheiten.

Um 13.25 Uhr hatten es alle geschafft. Nach der x-ten Runde Auslaufen durften auch die letzten Spieler von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt vom Trainingsplatz runter und rein in die Mittagspause. Es war das Ende einer fast zweieinhalbstündigen Mammut-Einheit, in der Trainer Niko Kovac am Mittwoch abwechselnd spielerische Elemente einstudieren und Laufrunden absolvieren ließ.

Erinnerungen an die vergangene Sommervorbereitung wurden wach, in der die Hessen innerhalb von sieben Wochen und zwei Trainingslagern jede Menge Kondition gebolzt hatten. Allerdings: Mittlerweile befinden wir uns mitten in der Saison. Die Länderspielpause macht es möglich.

Nachwuchsspieler im Blickpunkt

"Auch für den konditionellen Bereich kann man diese Woche gut nutzen, um neue Reize zu setzen", sagte Co-Trainer Armin Reutershahn anschließend. Das taktische Einmaleins soll dabei aber nicht zu kurz kommen. Auf dem Eintracht-Stundenplan der kommenden Tage stehen Lektionen wie Eins gegen Eins, Zwei gegen Zwei, Durchsetzungsvermögen und Defensivverhalten.

Besonders lehrreich dürfte diese Zeit für die Jugendspieler aus der U19 und teilweise der U17 werden, die in diesen Tagen die Lücken der Nationalspieler schließen. Das Fehlen des Finnen Lukas Hradecky oder des Serben Mijat Gacinovic verschafft Nachwuchskickern wie Keeper Marius Herzig oder Rechtsaußen Raffael Cvijetkovic eine Bühne. "Diese Woche kann man sich ein unter Trainings- und Wettkampfbedingungen ein Bild von den Jungs machen", so Reutershahn. Am Freitag (18 Uhr) treffen die Frankfurter in Alzenau zu einem Testspiel auf Zweitligist Würzburg.

Rückkehr der Rekonvaleszenten

Dabei können dann auch jene Stammkräfte integriert werden, die in der jüngeren Vergangenheit wegen körperlicher Probleme kürzer treten mussten. Marco Fabián etwa, der nach seinen Rückenproblemen gegen Hamburg (0:0) zwar die vollen 90 Minuten absolviert hatte, das Training am Mittwoch wegen leichter Oberschenkelprobleme aber vorzeitig beendete.

Eine Vorsichtsmaßnahme, am Donnerstag soll der mexikanische Kreativspieler wieder an Bord sein. "Wir wollten nichts riskieren", so Reutershahn. "Das war ja schon eine sehr intensive Einheit. Was nützt es, wenn er durchzieht und dann wieder ein oder zwei Wochen ausfällt?"

Vallejo und Stendera immer besser drauf

Eine Frage, die man mit Blick auf Jesús Vallejo, Shani Tarashaj, Andersson Ordóñez und Marc Stendera ebenso gut stellen könnte. Innenverteidiger Vallejo hatte – ebenfalls um nichts zu überstürzen – den HSV HSV sein lassen und kurierte seinen Muskelfaserriss aus. Am Mittwoch machte er aber wieder einen stabilen Eindruck, wie auch Reutershahn fand: "Wir haben große Hoffnung, dass er zum Spiel gegen Gladbach fit ist." Für Abwehrkollege Ordóñez (Außenband) sei der Zeitpunkt der Rückkehr ins Mannschaftstraining hingegen noch nicht vorherzusagen.

Bleiben noch der Schweizer Tarashaj, der nach einer individuellen Schicht am Mittwoch im Laufe der Woche in den Kreis des Teams zurückkommen soll, und Youngster Stendera. Nach seinem Kreuzbandriss wirkt der 21-Jährige agil wie selten zuvor, für die Eintracht ist dennoch Vorsicht das oberste Gebot. "Es gibt gewisse Richtlinien, die besagen: Man braucht ungefähr so lange, wie man verletzt war, um die Form wiederzufinden", sagte Reutershahn. "Da hoffen wir natürlich, dass er deutlich schneller fit wird." Bei Trainingseinheiten von bis zu zweieinhalb Stunden Länge sollte das aber kein Problem sein.