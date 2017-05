It‘s the final Countdown: Eintracht Frankfurt fiebert dem Endspiel um den DFB-Pokal entgegen. Die Voraussetzungen stimmen, die Laune ist prächtig – fast. Denn auf ein Thema möchte Trainer Niko Kovac nicht mehr angesprochen werden.

Es sind völlig verschiedene Fußball-Welten, die in diesen Tagen in Berlin aufeinandertreffen. Auf der einen Seite Borussia Dortmund, der pöhlende Bundesliga-Riese aus dem Ruhrpott, der sein Final-Abo nun schon zum vierten Mal in Folge in Anspruch nimmt und entsprechend routiniert das Pokal-Programm abspulen kann. Wie locker der BVB an diesem Wochenende augenscheinlich unterwegs ist, zeigt allein ein Blick auf die Garderobe: Zur Pressekonferenz am Freitag erscheinen Trainer Thomas Tuchel und Kapitän Marcel Schmelzer im clubeigenen Trainingsanzug beziehungsweise in T-Shirt und Jogginghose.

Auf der anderen Seite steht die Frankfurter Eintracht, für die das Endspiel um den DFB-Pokal ein einziges Spektakel ist. Im feinen Zwirn – weißes Hemd und dunkelgraues Sakko – sitzen Coach Niko Kovac sowie Publikumsliebling Alex Meier auf dem Podium und lauschen einem Gespräch zwischen Tuchel und einer brasilianischen Reporterin. Offensivspieler Marco Reus wird, wie der BVB-Trainer in diesem Moment lernt, in Brasilien gefeiert wie ein Popstar. "Das ist in Japan nicht anders", erwidert er. Gibt es in Frankfurt eigentlich auch einen Fußball-Popstar?

Varela-Vorfall trübt die Stimmung

Trotz dieser Unterschiede, trotz dieser Dimensionen, die schon weit vor Anpfiff deutlich werden: Der Eintracht ist die Vorfreude auf das erste Finale seit 2006 deutlich anzusehen. 4.046 Tage nach dem 0:1 gegen den FC Bayern spricht Meier, der damals schon dabei war, nun vom "größten Spiel" seiner Karriere. Und seinem Trainer ist das Dauergrinsen ohnehin nur schwer zu nehmen. Unmöglich ist es aber auch nicht.

Als Kovac vom hr-sport auf Tattoo-Täter Guillermo Varela angesprochen wird, verschwindet das Lächeln des 45-Jährigen, seine Miene wird ernst, die Stirn legt er in Falten. "Dazu wurde genug gesagt, genug geschrieben", reagiert er abkürzend auf die Frage, wie sehr ihn der Vorfall vom Wochenanfang noch ärgere. Varela sei mit Sicherheit eine Option für die Startelf gewesen. Das hat sich nun aber erledigt. Und überhaupt: Wenige Stunden später ist Kovacs Miene wieder gelockert, sind die Falten verschwunden.

Meier dehnt und dehnt und dehnt

Beim Abschlusstraining im Olympiastadion tankt die Eintracht nicht nur Sonne, sie schnuppert auch zum ersten Mal Finalluft. Vom Rasen aus, wo die Stimmung bei Übungen zum Torabschluss bestens ist, haben die Profis direkten Blick auf das bereits aufgebaute Siegerpodest vor der Haupttribüne. Hier könnten sie am Samstagabend die 6,25 Kilogramm schwere DFB-Pokal-Trophäe in Empfang nehmen. Da passen immerhin acht Liter Apfelwein rein. Das ist mal ein Bembel.

Als Kapitän wäre Meier der erste, der den Pokal in den Berliner Abendhimmel stemmen dürfte. Sein Abschlusstraining dauert rund zehn Minuten länger als das seiner Teamkollegen. Während die anderen schon in der Kabine verschwinden, absolviert der Torjäger unter Mithilfe von Athletik-Trainer Klaus Luisser zusätzliche Dehnübungen. Eine Verletzung? Nein, vom Verein gibt es umgehend Entwarnung.

"Das ist einzigartig"

Die Eintracht ist also bereit für das DFB-Pokalfinale gegen den BVB. "Dass wir es geschafft haben, hierher zu kommen, ist einzigartig", sagt Kovac. Eine Aussage, die andeutet, wie groß der Unterschied zwischen den Fußball-Welten aus Hessen und Westfalen sein könnte.