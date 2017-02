Erfolg macht sexy - das gilt auch für Eintracht Frankfurt. Die Hessen sind in der Bundesliga auf Zuschauer-Rekordkurs. Nur vor dem Ingolstadt-Spiel, da bleibt der Ansturm aus.

Stell dir vor, du spielst um die Qualifikation zur Champions League und keiner will's sehen. Ganz so dramatisch ist die Lage bei Eintracht Frankfurt natürlich nicht. Trotzdem lässt sich eine gewisse Zurückhaltung vor dem anstehenden Bundesliga-Spiel gegen den FC Ingolstadt nicht leugnen. Wenn der Tabellendritte vom Main den Vorletzten empfängt, werden in der Commerzbank-Arena aller Voraussicht nach einige Sitze frei bleiben. Oder wie es Eintracht-Pressesprecher Carsten Knoop ausdrückt: "Der Zuspruch ist noch nicht so dramatisch hoch."

Rund 43.500 Eintrittskarten haben die Frankfurter nach jüngsten Angaben für das Spiel abgesetzt. Angesichts von 51.500 verfügbaren Plätzen hat die Eintracht in den vergangenen Tagen verschiedene Aktionen gestartet, um Eintrittskarten unters Volk zu bringen. Einige gingen an Medien und von dort aus als Geschenk an Interessenten. Andere wurden im Eintracht-Shop als Zugabe zu Trikot-Käufen in die Einkaufstasche gesteckt.

Ingolstädter verschmähen Tickets

Minusrekord Leverkusen Den bisherigen Saison-Tiefstwert hält das Heimspiel gegen Leverkusen. Die Partie am 3. Spieltag wollten nur 43.000 Zuschauer sehen.

Dennoch dürfte die Auslastung der Arena deutlich unter dem bisherigen Heimspiel-Saisonschnitt von 48.222 Zuschauern liegen. Und das, obwohl sich der Frühling aus der Reserve wagt und Frankfurt zum ersten Mal seit einer gefühlten Ewigkeit vor eigenem Anhang wieder zur besten Spielzeit antritt: Letztmals ertönte der Anpfiff an einem Samstag um 15.30 Uhr beim Heimspiel gegen Borussia Dortmund (2:1) am 26. November.

Diese Argumente stoßen bei den Fans des FC Ingolstadt allerdings auf taube Ohren. Von den rund 5.000 für die Gästefans bereitgestellten Tickets wurden bislang nur knapp über 100 verkauft, wie Pressesprecher Knoop sagte. Eine Auswärtsmacht sieht anders aus.

Bester Zuschauerschnitt seit Wiederaufstieg

Es hängt also definitiv nicht an den erfolgsverwöhnten Frankfurtern, wenn die Bude am Samstag nicht aus allen Nähten platzt. Überhaupt liegt die Eintracht mit ihrem Zuschauerschnitt auf Rekordkurs seit dem Wiederaufstieg 2012. 48.222 Zuschauer haben die bisherigen neun Heimspiele der Eintracht im Durchschnitt vor Ort verfolgt, in der Saison 2012/13 waren es am Ende 48.044. Rekordkurs also, und das trotz der Zuschauer-Teilausschlüsse gegen Schalke und München. Kein Wunder also, dass Vorstandsmitglied Axel Hellmann zuletzt bei der Jahreshauptversammlung laut darüber nachdachte, die Kapazität des Frankfurter Stadions um "5.000 bis 7.000 Stehplätze zu erweitern".

Fairerweise bleibt zu sagen, dass ein Großteil der Publikumsmagneten der Liga bereits den Weg in den Frankfurter Stadtwald auf sich genommen hat: Neben Dortmund, Schalke und Bayern wurden unter anderem schon Köln und die Nachbarn aus Mainz und Darmstadt vorstellig. Doch umgekehrt sind viele der folgenden Heimpartien schon fast ausverkauft. Nur gegen Ingolstadt eben nicht. Geht da noch was Richtung Wochenende? "Wir hoffen, dass sich noch einige Fans entscheiden und uns unterstützen beim Versuch, Platz drei zu behaupten", sagt Knoop.