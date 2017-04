Torflaute hält an - Eintracht verliert in Köln

Die Frankfurter Eintracht kommt in der Bundesliga einfach nicht in Tritt. Trotz guter Leistung verloren die Hessen am Dienstagabend beim 1. FC Köln – und trafen erneut nicht.

Die Kanzlerin hat der Eintracht kein Glück gebracht. Vor Tribünengast und Fußball-Fan Angela Merkel verloren die Frankfurter am Dienstagabend beim 1. FC Köln mit 0:1. Milos Jojic erzielte in der 53. Minute den Siegtreffer für den FC. Frankfurt nutzte vor 49.300 Zuschauern auch eine lange überlegene Spielweise nichts. Die Hessen sind nun seit acht Spielen sieglos und seit 439 Minuten ohne Bundesliga-Treffer.

Dennoch bleibt die Eintracht zum Auftakt des 27. Spieltages mit 37 Punkten auf dem siebten Tabellenplatz. Köln hingegen sprang mit nun 40 Zählern wegen der etwas besseren Tordifferenz zumindest für einen Tag an Hertha BSC vorbei auf Rang fünf.

Eintracht mit starker erster Hälfte

Die Kölner begannen mit großem Offensivdrang. Anthony Modeste verlängerte einen Freistoß von Jojic, doch Dominique Heintz (10.) verpasste am hinteren Pfosten sein drittes Bundesliga-Tor nur knapp. Kurios: Der Verteidiger hat bislang nur gegen Frankfurt getroffen. Überhaupt ist die Eintracht am Rhein gerngesehen. In nun elf Spielen in Serie konnten die Frankfurter beim FC nicht mehr gewinnen.

Nach seiner Chance war Heintz erst einmal mit seinen Kollegen in der Defensive gefordert. Ein Freistoß von Bastian Oczipka (12.) ging wie ein Versuch des überraschend als Rechtsverteidiger aufgebotenen Marius Wolf (19.) über das Tor. Die beste Chance der Eintracht, die Torflaute zu beenden, hatte Ante Rebic (26.) - und das gleich doppelt. Erst klatschte sein Kopfball an die Latte, dann parierte Kölns Torwart Timo Horn mit einem Reflex.

Jojic nutzt die einzige Kölner Chance

Nach einer starken ersten Eintracht-Halbzeit brachte Kölns Coach Stöger nach der Pause Leonardo Bittencourt für Höger – mit der Hoffnung auf mehr Schwung in der Offensive. Und der ließ nicht lange auf sich warten. Abraham klärte eine Flanke per Kopfball zu kurz ab. Jojic erkannte die Chance und schoss aus der Distanz zu seinem dritten Saisontreffer ein.

Frankfurt brauchte einige Zeit, um den Rückstand zu verkraften. Wie schon beim 0:0 gegen Gladbach hatte alle Überlegenheit keinen Ertrag gebracht. Trainer Niko Kovac wechselte mit Branimir Hrgota für Marco Fabian eine zweite echte Spitze ein. Wieder war es kurz darauf Rebic (68.), der offensiv in Erscheinung trat. Horn boxte seinen Freistoß aus dem Torwinkel. Kovac brachte noch Andersson Ordonez, doch auch der Ecuadorianer konnte bei seinem Debüt das Tor nicht erzwingen. Er hatte sogar Glück, dass Schiedsrichter Wolfgang Stark einen heftigen Rempler gegen Modeste (90.) nicht als Foul und Notbremse wertete.

Weitere Informationen 1. FC Köln - Eintracht Frankfurt 1:0 (0:0) Köln: Horn - Klünter, Sörensen, Heintz, Hector - Lehmann, Höger (46. Bittencourt) - Clemens (71. Subotic), Jojic, Rausch (83. Özcan) - Modeste



Frankfurt: Hradecky - Wolf (75. Ordonez), Vallejo, Abraham, Oczipka, Tawatha (62. Barkok) -Mascarell, Gacinovic - Fabian (66. Hrgota), Rebic - Seferovic



Tore: 1:0 Jojic (53.)



Gelbe Karten: - / Wolf, Gacinovic



Schiedsrichter: Stark (Ergolding)

Zuschauer: 49.300 Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr1, heimspiel!, 4.4.2017, 19.05 Uhr