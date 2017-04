Hiobsbotschaft für die Frankfurter Eintracht: Innenverteidiger Jesús Vallejo droht wegen einer Oberschenkel-Verletzung das vorzeitige Saison-Aus. Sportdirektor Bruno Hübner ist alarmiert.

Für Jesús Vallejo könnte seine Zeit bei der Frankfurter Eintracht mit einer bitteren Enttäuschung zu Ende gehen. Die Leihgabe von Real Madrid zog sich eine Verletzung im Muskelsehnenübergang des linken Oberschenkels zu, wie der hessische Bundesligist am Donnerstag mitteilte. Ob der 20-Jährige im Saisonendspurt noch einmal einsatzfähig sein wird, gilt als fraglich.

Ordonez und Russ als Alternativen

"Für uns ist diese Nachricht in dieser so wichtigen Endphase der Saison ein erneuter Rückschlag", äußerte sich Sportdirektor Bruno Hübner alarmiert. Fünf Spieltage vor Rundenende pendeln die Hessen zwischen Europacup-Traum und Abstiegsangst und haben zudem noch das Pokal-Halbfinale am kommenden Dienstag bei Borussia Mönchengladbach vor der Brust.

Vallejo sei ein wichtiger Bestandteil des Teams und eine Stammkraft in der Abwehr, beklagte Hübner den Ausfall. "Natürlich ist es schwer, Jesús zu ersetzen. Wir sind aber davon überzeugt, dass die Mannschaft dies auch wegsteckt", sagte der 56-Jährige. Als Alternativen stehen Neuzugang Andersson Ordonez und Marco Russ bereit.

Medien: Rückkehr nach Madrid

Vallejo, der in der laufenden Spielzeit 25 Pflichtspiele für die Eintracht absolvierte, zog sich die Verletzung laut spanischen Medien im Mittwochstraining zu. Wie die AS berichtet , habe sich der 20-Jährige mittlerweile auf den Weg nach Madrid gemacht, um mit den Real-Ärzten das weitere Vorgehen abzustimmen. Spekuliert wird über eine Zwangspause von sechs Wochen, dem damit verbundenden Saison-Aus sowie einen möglichen Ausfall für die U21-EM Mitte Juni in Polen.

Bestätigt sich diese Prognose, könnte Vallejo somit am vergangenen Samstag beim 1:3 in Dortmund letztmals im Trikot der Frankfurter aufgelaufen sein. Intensive Bemühungen, den Abwehrspieler ein weiteres Jahr auszuleihen, waren bislang nicht erfolgreich. In Spanien wird fest mit einer Rückkehr des Talents zu den Königlichen gerechnet. Real-Trainer Zinedine Zidane wolle den vor allem in der Bundesliga-Vorrunde überragenden Verteidiger im Sommertrainingslager unter die Lupe nehmen und danach über einen Verbleib entscheiden.