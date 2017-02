Eintracht-Rechtsverteidiger Guillermo Varela hat seine hartnäckige Verletzung endlich auskuriert. Der Uruguayer könnte schon bald wieder eine Option sein. Vielleicht sogar über das Saisonende hinaus.

Guillermo Varela arbeitet fleißig an seinem Comeback. Seit zwei Wochen trainiert der Rechtsverteidiger wieder mit der Mannschaft und fühlt sich im Prinzip einsatzbereit. "Wenn der Trainer mir den Befehl zu spielen gibt, stehe ich zur Verfügung", so der 23-Jährige.

Seinen Wechsel nach Frankfurt hatte sich die Leihgabe von Manchester United anders vorgestellt. Bereits am 2. Spieltag riss er sich ein Innenband im Sprunggelenk. Seitdem machte er kein einziges Spiel mehr für die Hessen. "Man geht von einer Ausfallzeit von drei bis vier Monaten aus, weiß aber, dass es individuell anders sein kann."

Berlin kommt wohl zu früh

Varela benötigte einen Monat länger. Für ihn geht die Saison jetzt erst richtig los. "Um genau zu sein: im März", sagte der Uruguayer, der damit bereits die drängendste Frage indirekt beantwortete: Für das Spiel in Berlin am Samstag (18.30 Uhr) ist er wohl noch keine Option.

Zwar sei noch nicht klar, ob er die Reise in die Hauptstadt nicht doch mit antritt, eine echte Alternative für 90 intensive Minuten kann Varela nach seiner langen Verletzungspause aber kaum sein. Eintracht-Trainer Niko Kovac wird das bei allen nötigen Umbaumaßnahmen seiner ersatzgeschwächten Defensive sicher berücksichtigen.

Frankfurt hat mehr zu bieten

Immerhin stehen die Chancen nicht schlecht, dass der Verteidiger auch in der kommenden Saison den Adler auf der Brust trägt. Durch die Leihe nach Frankfurt sollte er sich eigentlich die Spielpraxis holen, die er bei Manchester United nicht bekam. Die Verletzung machte diesen Plänen bislang einen gehörigen Strich durch die Rechnung.

"Das aktuelle Ziel ist, zu 100 Prozent fit zu werden und noch ein paar Spiele in dieser Saison mitzunehmen", so Varela. "Dann würde ich mich in der Tat mit dem Verein zusammensetzen und das weitere Vorgehen besprechen." Was für einen Verbleib spricht? "Manchester vermisse ich nicht über Gebühr. Frankfurt finde ich als Stadt wesentlich schöner."