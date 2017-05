Wenige Tage nach dem Pokalfinale stehen bei Eintracht Frankfurt schon wieder wichtige Entscheidungen an. Der Kader für die nächste Saison muss her. Die größten Baustellen im Überblick.

Die Kiebitze am Trainingsgelände der Frankfurter Eintracht mussten in der vergangenen Saison das eine oder andere Mal die Köpfe zusammenstecken und sich über das Personal auf dem Rasen beraten. Im Mittelpunkt der Diskussionen stand dabei jedoch meist nicht die Leistung des kickenden Personals, sondern vielmehr die Namen der ständig wechselnden Gesichter. Insgesamt zwölf Neuzugänge und einige nicht mitgezählte Jugendspieler stellten sich an der Arena vor, 15 Profis suchten sich im Laufe der Spielzeit einen neuen Arbeitgeber.

Ganz so krass wird der Umbruch im Kader von Trainer Niko Kovac in diesem Sommer zwar nicht ausfallen, umfassende Veränderungen wird es aber definitiv geben. "Ich will nicht sagen, dass wir wieder bei null anfangen müssen", beruhigte Kovac zwar. Angesichts der zahlreichen Leihspieler und auslaufenden Verträge gibt es aber einige große Fragezeichen, die in den nächsten Tagen beackert werden müssen.

Tor

Sicher dabei: Der einzige Torhüter, der in der kommenden Saison sicher seine Handschuhe für die Eintracht überstreifen wird, ist Leon Bätge. Der 19-jährige Ersatzmann hat seinen Vertrag bis 2019 verlängert und freut sich auf viele weitere lehrreiche Trainingseinheiten unter Moppes Petz. Wer sich beim Torschusstraining mit ihm zwischen den Pfosten abwechseln wird, ist derzeit jedoch völlig unklar.

Lukas Hradecky Bild © Imago

Vakant: Die aktuelle Nummer eins Lukas Hradecky hat zwar noch einen laufenden Vertrag bis 2018, für ihn gibt es aber nur zwei Möglichkeiten: Verlängern oder der Eintracht eine Ablösesumme bescheren. Die Verhandlungen über ein neues Salär, das nach den Wünschen von Hradecky wohl um das knapp Fünffache steigen soll, blieben bislang ergebnislos. Eine Entscheidung soll dennoch bald fallen. "Die Zeit für tiefgründige Gespräche ist vorbei", stellte Sportvorstand Fredi Bobic jüngst klar.

-> Chancen auf einen Verbleib: 20 Prozent

Mögliche Kandidaten: Da Heinz Lindner den Verein nach zwei Jahren sicher verlassen wird, ist die Eintracht zum Handeln gezwungen. Lauterns Schlussmann Julian Pollersbeck ist der wohl heißeste Kandidat, auch Leicester-Bankdrücker Ron-Robert Zieler wird gehandelt.

Abwehr

Sicher dabei: In der Hintermannschaft ist zumindest ein gewisses Gerüst zu erkennen: Bastian Oczipka (und Taleb Tawatha) links sowie Timothy Chandler (und Yanni Regäsel) rechts rahmen die Zentrale um David Abraham und Marco Russ (oder Andersson Ordonez) ein. Die Alternativen sind allerdings spärlich gesät.

Jesus Vallejo Bild © Rhode/Storch

Vakant: In der Innenverteidigung hat die Eintracht wohl den größten Nachholbedarf. Leihgabe Michael Hector kehrt nach England zurück. Und Jesus Vallejo? Die Eintracht hat immer wieder betont, den 20-Jährigen gerne für eine weitere Saison von Real Madrid ausleihen zu wollen. Ob der spanische Meister sein Super-Talent aber noch eine Saison entbehren möchte, steht auf einem ganz anderen Blatt. Die Eintracht wird noch einiges an Überzeugungsarbeit leisten müssen.

-> Chancen auf einen Verbleib: 30 Prozent

Mögliche Kandidaten: Noch sind nicht viele Namen auf dem Markt: Für die rechte Defensivseite soll die Eintracht mal bei Andre Almeida von Benfica Lissabon angeklopft haben. Bei Lech Posen in Polen haben die Hessen Innenverteidiger-Talent Jan Bednarek gescoutet. Der wäre mit einem geschätzten Marktwert von 500.000 Euro immerhin bezahlbar.

Mittelfeld

Sicher dabei: Eigentlich klingen die Namen ganz gut, mit denen die Eintracht aufwarten kann. Omar Mascarell, Makoto Hasebe, Marc Stendera, Mijat Gacinovic, Danny Blum und einige Talente wie Aymen Barkok oder Max Besuschkow ergeben einen ordentlichen Mix. Probleme ergeben sich allerdings, wenn Spieler verletzt sind, so wie Mascarell, Hasebe und Stendera schon seit längerer Zeit. Dann sieht die Personaldecke auf einmal beunruhigend dünn aus.

Ante Rebic Bild © Rhode/Storch

Vakant: Leihspieler Shani Tarshaj wird den Verein verlassen. Die große Frage ist, ob die Eintracht auch die Zusammenarbeit mit Ante Rebic beendet. 3,2 Millionen Euro soll der bullige Angreifer kosten. Sportlich ist er diesen Betrag auch allemal wert. "Wenn er das abruft, was er kann, ist er für jede Mannschaft eine Verstärkung", lobte Coach Kovac. Nur an der Disziplin soll es beim Kroaten hin und wieder hapern.

-> Chancen auf einen Verbleib: 50 Prozent

Mögliche Kandidaten: Als nahezu sicher gilt, dass die Eintracht das verletzungsanfällige defensive Mittelfeld mit dem Schweizer Gelson Fernandes verstärkt. Der 30-Jährige soll von Stade Rennes aus der Ligue 1 an den Main gelockt werden. Für die Außenbahn haben die Hessen angeblich ein Auge auf André Hahn geworfen. Der einstige Offenbacher kommt bei Borussia Mönchengladbach nur sporadisch zum Einsatz, sein Vertrag läuft 2018 aus. Ebenfalls in der Verlosung sind Andrés Guardado (PSV Eindhoven) und Santiago Ascacibar (Estudiantes de La Plata) fürs defensive Mittelfeld sowie Ezgjan Alioski (FC Lugano) für die rechte Außenbahn.

Sturm

Sicher dabei: Ausgerechnet der Sturm, in dieser Saison noch ein wenig das Sorgenkind der Eintracht, verspricht das neue Prunkstück zu sein. Zwar hat sich Haris Seferovic in Richtung Lissabon verabschiedet, dafür kam aber der teuerste Neuzugang der Vereinsgeschichte. Sébastien Haller soll gemeinsam mit Branimir Hrogta die mäßige Torausbeute aufbessern.

Alex Meier Bild © Imago

Vakant: Einzig hinter Alex Meier steht noch ein klitzekleines Fragezeichen. War der Fußballgott für die Mannschaft in den vergangenen Jahren noch unverzichtbar, ist er unter Kovac nicht mehr erste Wahl. Es scheint zumindest im Bereich des Möglichen, dass sich der bekennende USA-Fan bei einem entsprechenden "Renten-Angebot" aus den Vereinigten Staaten gen Westen verabschiedet.

-> Chancen auf einen Verbleib: 90 Prozent

Mögliche Kandidaten: Ein Ersatz für Seferovic soll noch geholt werden – und scheint bereits gefunden. Quasi im Tausch für Seferovic wird Luka Jovic für kleines Geld von Benfica Lissabon ausgeliehen. Dem Vernehmen nach wird der "Falcao von Serbien" zwei Jahre in Frankfurt bleiben.