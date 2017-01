Es ist schon fast Gewohnheit: Seit fünf Jahren bezieht die Frankfurter Eintracht ihr Winterstrainingslager in Abu Dhabi. Und jedes Jahr stellt sich Vorstand Axel Hellmann der Kritik am Reiseziel. Dieses Jahr ging es um fehlende Millionen-Verträge – und völlig überraschend den IS.

Axel Hellmann ist kein Typ, der sich verkriecht. Als Eintracht-Vorstand erntet er hin und wieder Kritik, ob diese nun berechtigt sein mag oder nicht. Aber eines ist sicher: Hellmann antwortet seinen Kritikern. Immer. Er könne zwar "auf Durchzug schalten", sagte er dem hr-sport, "aber das will ich gar nicht." Im Trainingslager in Abu Dhabi hat er gleich zwei kritische Fragen zu beantworten.

Wo bleiben die Millionen?

Nach fünf Wintern im Wüstenstaat fragt sich der eine oder andere Fan, wozu das ganze überhaupt gut ist. Sollte nicht schon längst Etihad Airways neuer Trikotsponsor sein und der Eintracht jährlich einen zweistelligen Millionenbetrag überweisen? "Auf diese Frage antworte ich immer, dass der Kreis von potenziellen Unternehmen sehr klein ist, die bereit sind, das zu machen", so Hellmann.

Man müsse sich zudem darüber im Klaren sein, dass viele dieser Unternehmen in der Regel auch eine Beteiligung an den Partner-Clubs anstreben. "Und das ist keine Minderheits-, sondern eine Mehrheitsbeteiligung", stellte der Eintracht-Vorstand klar. "Wenn wir hierherkommen würden und 50+1 bieten, ich bin mir sicher, dann würde das relativ schnell gehen."

Der Weg der kleinen Schritte

Die Frankfurter seien aber nicht daran interessiert, Anteile an der Eintracht in Abu Dhabi zu verkaufen. Also bleibe als Alternative nur, die wirtschaftlichen Beziehungen über Jahre aufzubauen. "Wir haben uns für den anderen Weg entschieden, eine partnerschaftliche Entwicklung, die Schritt für Schritt vorangeht."

Auch im kommenden Jahr sollen die Bande zwischen den Frankfurtern und Abu Dhabi gefestigt werden. Das wird dann aber wohl ohne die Profi-Mannschaft geschehen. Weil der Rahmenterminkalender 2017/18 eng gestrickt ist, bleibt für ein Wintertrainingslager keine Zeit. "Aber wir werden ganz sicher auch im nächsten Winter Aktivitäten in Abu Dhabi mit der Fußballschule haben – und vielleicht mit zwei, drei neuen Ansätzen, die wir noch verkünden werden", versprach Hellmann.

Keine lupenreine Demokraten

Eine schwieriger zu beantwortende Frage ist da schon jene nach den Menschenrechten. Jedes Jahr sieht sich die Eintracht aufs Neue der Kritik ausgesetzt, man dürfe wegen der Menschenrechtssituation nicht nach Abu Dhabi reisen. "Ich glaube, wenn ein Land die richtige Entwicklung einschlägt, dann kann man auch guten Gewissens Partnerschaften eingehen", ist hingegen Hellmann überzeugt.

Die Eintracht scheue sich zudem nicht, das Thema auch vor Ort offen anzusprechen. Die Verantwortlichen seien sich im Klaren darüber, dass ihr Land in einem Entwicklungsprozess stecke. Und dieser Prozess brauche eben etwas Zeit. "Das haben wir in Deutschland doch auch. Wir sind in den letzten 100 Jahren auch nicht immer lupenreine Demokraten gewesen, die den Menschenrechten zu jeder Zeit in höchsten Maßen verpflichtet."

Die Mauern im Kopf einreißen

Er habe zudem das Gefühl, dass in Zeiten der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) oft nicht mehr zwischen Islam und Islamisten unterschieden wird. "Das ist ja im Moment so ein Trend: dass wir die Mauern in unseren Köpfen wieder hochziehen, uns abschotten und sagen, dass alles, was aus der Region kommt, erst mal böse ist." Die Eintracht trete solch einer Denkweise mit ihrer Abu-Dhabi-Reise entschieden entgegen.