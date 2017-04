Gladbachs Stindl (li.) und Frankfurts Mascarell werden sich auch am Dienstag im Pokal nichts schenken.

Gladbachs Stindl (li.) und Frankfurts Mascarell werden sich auch am Dienstag im Pokal nichts schenken. Bild © picture-alliance/dpa

Eintracht will Pokalgeschichte schreiben

Seit 2006 stand Eintracht Frankfurt nicht mehr im Pokal-Endspiel. Seit 1988 hat der Verein den "Pott" nicht mehr gewonnen. Das soll sich nun ändern - doch die Hürde Mönchengladbach ist hoch.

War da was? Die zehn Spiele ohne Sieg und der vorübergehende Absturz vom Europacup- zum Abstiegskandidaten sind bei Eintracht Frankfurt innerhalb weniger Tage in Vergessenheit geraten. Ein ganzer Verein und seine Fans fiebern jetzt auf das DFB-Pokal-Halbfinale am Dienstag (20.45 Uhr/live im Social Radio bei hessenschau.de) bei Borussia Mönchengladbach hin.

Zum ersten Mal seit 2006 will die Eintracht wieder das Endspiel in Berlin erreichen, zum ersten Mal seit 1988 den "Pott" gewinnen. "Die Spieler können Geschichte schreiben - für sich und für den Club", sagte Trainer Niko Kovac am Montag.

Fünf-Millionen-Spiel

Das Spiel in Gladbach hat für die Eintracht eine sportliche, eine finanzielle und eine prestigeträchtige Dimension. "Die ganze Republik schaut auf uns. Das ist ein Livespiel. Wir können uns präsentieren", meinte Kovac - und dazu noch eine Menge Geld verdienen. Ein Finaleinzug wäre etwa "fünf Millionen Euro wert", rechnete Vorstandsmitglied Axel Hellmann vor. "Für die Weiterentwicklung des Etats für die kommende Saison wäre das ein wichtiger Schritt."

Die Aussicht auf das Endspiel in Berlin schlägt jedoch alles. Nur ein Jahr nach dem Beinahe-Abstieg gegen den FC Bayern oder Borussia Dortmund um den ersten Titelgewinn seit 29 Jahren spielen zu können: Das wäre "etwas ganz Besonderes. Es lohnt sich, dafür alles zu geben", sagte Sportvorstand Fredi Bobic in einem Bild-Interview.

Kovac: "Können mehr gewinnen als verlieren"

Das vergangene Wochenende hat die Ausgangsposition vor diesem Halbfinale zwar nicht völlig auf den Kopf gestellt, aber zumindest etwas verändert. Die Eintracht holte sich mit ihrem 3:1-Sieg gegen den FC Augsburg das so dringend benötigte Erfolgserlebnis. Die Gladbacher wiederum kassierten zuletzt acht Gegentore in nur zwei Spielen gegen Borussia Dortmund (2:3) und 1899 Hoffenheim (3:5).

"Der Zeitpunkt, das unmittelbar vor dem Pokalspiel zu schaffen, war sehr gut. Diesen Elan wollen wir mit nach Gladbach nehmen", sagte Kovac. "Der Heimvorteil spricht sicher für Mönchengladbach. Aber es ist ein Pokal-Halbfinale. Wir können mehr gewinnen als verlieren, Mönchengladbach dagegen ist mit anderen Zielen in diese Saison gegangen. Wir werden morgen nicht die Hände hochheben oder die weiße Fahne hissen. Ich glaube daran, dass wir eine Chance haben. Von den vier Halbzeiten in dieser Saison gegen Gladbach waren wir in drei Halbzeiten die bessere Mannschaft." Beide Ligaspiele endeten 0:0.

Keine optimalen Voraussetzungen

Ein Problem für die Eintracht ist allerdings die personelle Situation. Mit Makoto Hasebe und Jesus Vallejo fallen zwei der wichtigsten Defensivspieler für den Rest der Saison aus. Der junge Spanier ist nach Angaben von Kovac nach Madrid geflogen, um sich dort wegen seiner Oberschenkel-Verletzung behandeln zu lassen.

Ganz egal, ob der Trainer seine Abwehrreihe nun mit Marco Russ, Andersson Ordonez oder Bastian Oczipka bestückt: Einen Vallejo oder Hasebe kann niemand von ihnen gleichwertig ersetzen. Zumal auch andere Eckpfeiler des Frankfurter Kaders ins Wackeln geraten sind: Omar Mascarell schleppt sich mit Achillessehnen-Beschwerden durch die Spiele, Alexander Meier ist verletzt, Branimir Hrgota außer Form.

Ein Stückchen Heimat für Hrgota

Gerade für den Ex-Gladbacher ist die Partie ein besonderes Spiel. "Wir sind nur noch einen Schritt vom Finale entfernt. Dieses Halbfinale ausgerechnet im Borussia-Park zu spielen, macht es für mich umso schöner", sagte Hrgota in einem Interview auf dfb.de .

Allerdings ist nach seinen schwachen Leistungen in den vergangenen Wochen nicht einmal klar, ob er am Dienstag überhaupt mitspielen darf. Obwohl sein Trainer ihn mit Nachdruck gegen alle Kritik verteidigte. "Wir zweifeln nicht an ihm", betonte Kovac. "Wir wissen, dass er ein junger Spieler ist, der seine Entwicklung nehmen wird. Wir geben ihm die Zeit dafür. Und wir glauben, dass er die Chancen, die er im Moment nicht nutzt, in der nächsten Saison reinmachen wird. Dann wäre er im zweistelligen Tore-Bereich. Und das wäre für einen Verein wie Eintracht Frankfurt nicht schlecht."

