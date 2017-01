Kleine Vita, großer Hoffnungsträger: Max Besuschkow könnte im Spielsystem von Eintracht Frankfurt eine zentrale Rolle übernehmen – obwohl das Talent bei seinem früheren Club durchs Raster gefallen war.

Die Spanisch sprechende Eintracht, die Eintracht mit den schüchternen Jungs, oder die Eintracht, die auf junge Talente setzt: Seitdem Niko Kovac den Frankfurter Fußball-Bundesligisten seit knapp einem Jahr trainiert und verändert, hat er ihm multiple Erscheinungsbilder verpasst. Die Integration hoffnungsvoller Nachwuchskicker ist dabei das größte Steckenpferd des Übungsleiters. Und das ist gut für Max Besuschkow.

Der 19-Jährige ist zwar erst vor rund einer Woche aus der Reserve des VfB Stuttgart an den Main gewechselt, hat sich im Trainingslager in Abu Dhabi aber bereits einen Stein in Kovacs Brett erspielt. "Ich denke, dass ich gut mithalten kann", beschrieb Besuschkow am Montag seinen Sprung vom Regionalliga- auf das Bundesliga-Niveau. "In Stuttgart habe ich ja auch schon bei den Profis mittrainiert. Aber hier bei der Eintracht, das ist eine andere Qualität als in Stuttgart. Die Mitspieler um einen herum sind ein Stück besser. Das bringt einen weiter, das hilft einem."

In Stuttgart geht die Tür zu, in Frankfurt auf

Wenn Besuschkow über den VfB spricht, dann entsteht der Eindruck, er würde der Zeit bei seinem früheren Club in keinster Weise nachtrauern. Immerhin hatte er dort bereits in der U10 angefangen. "In Stuttgart wurde mir beim Thema Zukunft die Tür zugemacht", antwortete er auf die Frage, warum er die Schwaben verlassen und sich den Frankfurtern angeschlossen habe. "Dort wurde mir viel versprochen, aber im Sommer wurde ich von Jos Luhukay (damaliger Trainer; d. Red.) in die zweite Mannschaft aussortiert. Deshalb wollte ich mir einen neuen Weg suchen."

Nun also Eintracht Frankfurt. Ein Neustart, bei dem Besuschkow von Beginn an mittendrin statt nur dabei ist. Beim Testkick am Sonntag gegen den chinesischen Club Changchun Yatei (3:0) stand er über die vollen 90 Minuten auf dem Rasen. "Hat sich gut angefühlt", resümierte er. "Ich hatte viele Ballkontakte, die Mitspieler haben mich schon gesucht." Genau das, was der Mittelfeldspieler, der sich selbst – wie Trainer Kovac – auf der Acht oder der Zehn sieht, braucht.

Kovac gibt Besuschkow "alle Zeit der Welt"

"Im Zentrum habe ich das Spiel vor mir, von dort kann ich es leiten und komme zu Abschlüssen", beschrieb Besuschkow seine fußballerische Philosophie. "Ich bin kein klassischer Außenspieler. Aber es zählt ja auch, wie schnell man im Kopf ist."

Dort, in jener Gehirnzelle, die für die großen Träume zuständig ist, hat der 19-Jährige sicherlich schon längst den Sprung in den Profi-Kader eines Bundesliga-Teams geschafft. Nicht ausgeschlossen, dass ihm genau das schon bald in Frankfurt gelingt. Auch wenn Kovac, wie Besuschkow betonte, ihm "alle Zeit der Welt" gebe. Es wäre eine Entwicklung, die passen würde. Zu dieser Eintracht, die auf junge Talente setzt.