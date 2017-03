Renat Dadashov (2.v.li.) bekommt es am Sonntag mit Mats Hummels und Co. zu tun.

Renat Dadashov (2.v.li.) bekommt es am Sonntag mit Mats Hummels und Co. zu tun. Bild © Stiliyan Kandev

17 Jahre, A-Jugend-Stürmer der Eintracht und am Sonntag Gegner von Jogis Jungs: Renat Dadashov steht erstmals im Kader des Nationalteams von Aserbaidschan. Für ihn "ein unglaubliches Gefühl" - und der nächste Schritt zu Niko Kovac.

Wenn am Sonntag (18 Uhr) in Baku die Nationalhymnen von Aserbaidschan und Deutschland erklingen, wird auch ein Spieler von Eintracht Frankfurt seine Gesangskünste zum Besten geben. Auf dem Spielberichtsbogen der fünften WM-Qualifikationspartie der DFB-Elf steht aber nicht etwa Alex Meier oder Bastian Oczipka, auch Kevin Trapp geht als Wahl-Pariser nicht mehr wirklich als Hesse durch. Mit dabei im Tofik-Bakhramov-Stadion ist: Renat Dadashov.

Von Rüdesheim über Frankfurt in die Nationalmannschaft

Den Namen haben Sie noch nie gehört? Dann aufgepasst: Der 17-jährige gebürtige Rüdesheimer hat sich für eine Karriere in der Auswahl des Heimatlandes seiner Eltern entschieden und wurde vergangene Woche erstmals in den A-Kader Aserbaidschans berufen. Die Premiere im Nationaltrikot könnte er nun ausgerechnet gegen sein Geburtsland feiern. "Das Gefühl, als der Anruf kam, war unglaublich", sagte Dadashov, der im Hauptberuf Stürmer im Frankfurter U19-Team von Alexander Schur ist, dem hr-sport. "Das ist ein Riesen-Schritt für mich."

Weitere Informationen Dadashov bei hr1 Einen ausführlichen Beitrag von Philipp Hofmeister zu Renat Dadashovs Premiere in der Nationalmannschaft von Aserbaidschan hören Sie am Samstag ab 15 Uhr im heimspiel! bei hr1. Ende der weiteren Informationen

Dadashov, der über die Jugendabteilungen des SV Wehen Wiesbaden und der Eintracht im Sommer 2014 bei RB Leipzig gelandet war, ist seit diesem Winter zurück in Frankfurt. Und damit "wieder zu Hause", wie er sagt. In sieben Partien in der A-Jugend-Bundesliga hat er schon fünfmal getroffen, der Sprung in den Kader von Trainer Niko Kovac ist fest eingeplant ("Ich will hier Profi werden"), jetzt kam die Einladung zu höheren Aufgaben. Es soll Menschen mit schlechteren Lebensläufen geben. "Ich freue mich darüber, was hier gerade los ist."

Karriere in der DFB-Elf adé

Während sich andere Teenager in seinem Alter den Kopf darüber zerbrechen, welchen Flavour sie in ihre Shisha stopfen, wie sie die Mathe-Doppelstunde überstehen oder mit welchem Team sie in den Karrieremodus bei FIFA 17 starten, musste das Eintracht-Talent schon jetzt einen Entschluss für den Rest seines Lebens treffen. In der U16- und U17-Auswahl spielte Dadashov nämlich noch für Deutschland – und schoss 17 Tore in 20 Partien. Jetzt flatterte die Nominierung aus Aserbaidschan ins Haus.

"Ich habe mir zwei, drei Monate Zeit gelassen und letztlich auf mein Herz gehört", so Dadashov, für den bei einem Einsatz am Sonntag eine Berufung in die deutsche Nationalmannschaft für immer unmöglich wäre. "Es ist das Richtige für mich, alle stehen hinter mir." Die Chance auf große internationale Titel hat er damit wohl verspielt, in der Gruppe C ist für Aserbaidschan nach vier Spielen als Tabellen-Dritter aber immerhin der Playoff-Platz in Reichweite. Langfristig ist die EM 2020 das große Ziel. "Dafür wollen wir uns qualifizieren", so Dadashov. "Jetzt muss ich mich aber erst einmal zurechtfinden. Ich bin ja als Küken zum ersten Mal dabei."

Der DFB-Fanschal hat ausgedient

Damit sich der Junior beim Aufeinandertreffen mit den übermächtigen Weltmeisten um Mats Hummels, Thomas Müller und Mesut Özil nicht allzu unwohl fühlt, hat sich bereits die ganze Verwandtschaft angekündigt. Oma, Opa, Tante, Onkel, Eltern, Freunde – alle werden kommen. "Die sind stolz, dass ich jetzt bei ihnen vor der Haustür kicke", so Dadashov. "Vor einem Jahr kamen noch alle im Deutschland-Trikot, jetzt haben sie Aserbaidschan-Sachen an."

Ob Dadashov tatsächlich auf dem Spielfeld zu bewundern sein wird oder "nur" zum Hymne-Schmettern im Stadion anwesend ist, ist noch nicht klar. "Ich bin hungrig und will natürlich spielen, wie lange ist dann letztlich egal", sagte er. Ganz im Gegensatz zum Endergebnis. "Ich spiele jetzt für Aserbaidschan, also halte ich auch zu Aserbaidschan", so Dadashov. "Deutschland ist aber das Land, in dem ich aufgewachsen bin. Deswegen werde ich nicht so sauer sein, wenn wir nicht gewinnen."

Sendung: hr1, heimspiel! am Samstag, 25.03.2017, 15.00 Uhr