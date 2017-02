21 Jahre alt und schon zwei Kreuzbandrisse erlebt: Das Frankfurter Eigengewächs Marc Stendera hat eine schwierige Zeit hinter sich. Mit einer schnellen Rückkehr in den Kader der Eintracht ist wohl nicht zu rechnen.

Der 23. Mai 2016 wird den meisten Menschen im Umfeld von Eintracht Frankfurt in bester Erinnerung sein. An diesem Tag sicherten sich die Hessen dank des Treffers von Haris Seferovic im Relegations-Rückspiel beim 1. FC Nürnberg den Last-Minute-Klassenerhalt und starteten mit Abpfiff die große Nichtabstiegs-Party. Spieler, Trainer und Verantwortliche hüpften wie wild durcheinander und kugelten sich in großen Jubeltrauben über den Rasen. Nur einer humpelte immer etwas hinterher.

"Ich habe keine Übung gerne gemacht"

Marc Stendera hatte sich bei einer unglücklichen Aktion in der ersten Hälfte das Kreuzband und den Außenmeniskus im linken Knie gerissen und war auf Krücken angewiesen. Rund drei Jahre nachdem das Frankfurter Eigengewächs die gleiche Verletzung im anderen Bein in einem Testspiel schon einmal erlitten hatte, der nächste Schicksalsschlag für den zentralen Mittelfeldspieler. "Es hat fürchterlich geknackt und ich hatte große Schmerzen. Ich wusste direkt, dass das nichts Harmloses ist", sagte Stendera im hr-heimspiel! am Montagabend.

Was folgte, waren die niederschmetterende Diagnose und eine harte Zeit in der Reha. Knapp neun Monate verbrachte Stendera insgesamt zwischen Gummi- und Laufbändern, den Fußball sah er nur aus der Ferne oder im Fernseher. "Ich habe keine Übung gerne gemacht. Es kostet viel Kraft, wenn einfach keine Muskeln mehr da sind." Am Ende der Plackerei wuchs bei Stendera die Erkenntnis, dass er trotz seines jungen Alters näher am Rentnerdasein ist, als ihm lieb sein kann.

Hoffnung auf Trendwende ist da

"Es reicht nicht mehr, einfach zum Training zu gehen und danach direkt wieder heimzufahren. Ich muss jetzt mehr machen als die anderen", so der 21-Jährige, der sich seit Mitte Februar wieder im Mannschaftstraining befindet und nun im Kreise seiner Teamkollegen an seiner Rückkehr auf den Rasen schuftet. Von einer Nominierung in den Kader von Trainer Niko Kovac ist er jedoch noch ein gutes Stück entfernt. "Es wird noch ein bisschen dauern, bis ich da bin, wo ich hin will. Wichtig ist, dass das Knie hält und ich keine Schmerzen mehr habe."

Wann genau Stendera, der in 62 Bundesliga-Spielen für die Eintracht fünf Tore erzielt hat, wieder in einem Pflichtspiel auflaufen kann, ist noch nicht absehbar. Bei den kommenden Aufgaben im DFB-Pokal gegen Arminia Bielefeld am Dienstag (18.30 Uhr) und am Sonntag (15.30 Uhr) in der Bundesliga gegen den SC Freiburg wird er aber definitiv in der Rolle des Zuschauers sein. Die Trendwende soll und muss ohne ihn gelingen. "Die Niederlage gegen die Hertha ist abgehakt. Ich bin mir sicher, dass wir ins Pokalhalbfinale einziehen und auch gegen Freiburg gewinnen werden."

Glück im Unglück: Es war das linke Bein

Sicher ist sich Stendera zudem, dass er die zweite schwere Verletzung seiner noch jungen Karriere wegstecken und zurück zu alter Stärke finden wird. Das ungeliebte Krafttraining habe ihm gutgetan, körperlich habe er von der Verletzung letztlich vielleicht sogar profitiert. Angst, dass seine Schusstechnik oder -genauigkeit gelitten haben könnte, hat er nicht. Aus gutem Grund: "Es war ja das linke Bein, damit konnte ich noch nie gut schießen."