Nach der seltsam kommunizierten Knöchel-OP verhärten sich die Fronten zwischen von Alex Meier und Eintracht Frankfurt immer mehr. Der Torjäger muss eine Strafe fürchten.

Ein Fußball-Profi geht joggen, knickt um und muss operiert werden. Eine ebenso unglückliche wie normale Geschichte im Bundesliga-Alltag. Eintracht-Kapitän Alex Meier ist im Urlaub in Florida genau das passiert – was dann folgte, ist allerdings alles andere als alltäglich. Da der 34-Jährige die unvermeidbare Knöchel-OP wohl zu spät und unzureichend an seinen Arbeitgeber Eintracht Frankfurt meldete, hat sich eine öffentliche Schlammschlacht entwickelt. Das Ende dieses Sommer-Theaters ist derzeit völlig offen.

"Irritiert sind wir darüber, dass wir erst am heutigen Tag genaue Informationen zur Verletzung erhalten haben", teilte Sportvorstand Fredi Bobic mehr als eine Woche nach dem Eingriff offiziell auf der vereinseigenen Webseite mit und brachte damit eine kleine Lawine ins Rollen. Denn inzwischen haben sich auch Meiers Berater Jürgen Milewski und Eintracht-Aufsichtsratschef Wolfgang Steubing in den Streit eingeschaltet. Der Ton wird zunehmend rauer.

Meier als böser Bub? "Das ist nicht fair"

"Es wird jetzt ein Bild gemalt, in dem Alex der böse Bube ist. Das ist nicht fair", wetterte Milewski in der Bild-Zeitung gegen das ungewöhnliche Vorgehen der Frankfurter Verantwortlichen. Die Operation an sich wurde zunächst verschwiegen, um dann den Spielführer in aller Öffentlichkeit für seine Versäumnisse anzuzählen. "Er wird zu Unrecht in ein schlechtes Licht gerückt."

Milewski räumte zwar ein, dass sich Meier durchaus schon früher als erst am Tag der Operation bei Bobic und Trainer Niko Kovac hätte melden können, letztlich sei das Ganze aber einfach "unglücklich gelaufen". Und daran sei die Frankfurter Clubführung alles andere als unschuldig. "Man muss sich schon fragen, warum die Eintracht seine OP nicht kommuniziert hat."

Steubing erwartet "Konsequenzen"

Eine ganz andere Meinung vertritt derweil Vereinsvertreter Steubing, der sich komplett auf die Seite der sportlichen Leitung schlägt. Meiers Verhalten sei "komisch, es ist schon außergewöhnlich", sagte Steubing der FAZ . "Es ist für jeden aus den Reihen der Eintracht befremdlich, wenn er die Sache mehr oder weniger am vergangenen Donnerstag aus den Medien erfährt", so Steubing. "Der Alex hat sich ja nicht den Finger gebrochen, um nicht eine SMS an die Sportliche Leitung schreiben zu können."

Steubing wartet nun gespannt auf eine Erklärung von Meier, der von Sportvorstand Bobic zum Rapport zitiert wurde. "Aus dem Gespräch von Fredi mit Alex wird sich etwas entwickeln", erklärte Steubing. "Entweder, dass ein Fall wie dieser nicht mehr vorkommen wird. Oder dass die Sache vielleicht auch Konsequenzen hat."