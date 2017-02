Mit seinem Wechsel vom VfB Stuttgart II zu Eintracht Frankfurt ist für Max Besuschkow ein Traum in Erfüllung gegangen. Den Drei-Klassen-Unterschied will er mit maximalem Einsatz wettmachen. Die persönliche Sternstunde gab's schon.

Vor zwei Monaten spielte Max Besuschkow noch in der Regionalliga gegen Teams wie Astoria Walldorf und den FK Pirmasens, jetzt heißen die Gegner Bayern München und Borussia Dortmund. Für den 19-Jährigen, der im Winter völlig überraschend von der Stuttgarter Zweitvertretung nach Frankfurt transferiert worden war, ist mit seinem Wechsel in die Bundesliga ein Traum in Erfüllung gegangen.

"Darauf habe ich mein ganzes Leben hingearbeitet", sagte Besuschkow im hr-heimspiel! am Montagabend. Sein erster Auftritt Anfang Februar beim Erfolg gegen Darmstadt habe das Glück perfekt gemacht, auch wenn es nur zwei Minuten waren, um das 2:0 über die Zeit zu bringen. "Das war ein unglaublicher Moment: Ich habe ihn so gut es geht genossen und mit einem Derbysieg abgeschlossen. Einen besseren Einstand gibt es nicht", frohlockte der Winter-Neuzugang der Frankfurter Eintracht.

"Einfach versucht, mich zu zerreißen"

Seine Rolle muss Besuschkow in der Mannschaft freilich noch finden. In der teaminternen Hackordnung haben andere Spieler wenig überraschend die Nase noch vorn. Doch solange Trainer Niko Kovac weiter auf Talente wie ihn oder den 18-jährigen Aymen Barkok setzt, wird der Ex-Stuttgarter weiter auf seine Einsätze kommen.

Bislang steht Besuschkow bei deren zwei im Eintracht-Dress. Nur drei Tage nach seinem Debüt stand der variabel einsetzbare Mittelfeldspieler im DFB-Pokalspiel bei Hannover 96 in der Startelf und durfte eine gute Stunde beim 2:1-Sieg mitmischen. Sein Trainer lobte im Nachhinein die gute Leistung, und auch Besuschkow selbst war mit seinem Auftritt zufrieden. "Ich habe mir keinen großen Kopf gemacht und einfach versucht, Vollgas zu geben, mich zu empfehlen und mich zu zerreißen."

Müde nach der Doppelbelastung

Am vergangenen Wochenende musste der Youngster von der Bank aus zusehen, wie seine Mannschaft nach einer schwachen Leistung mit 0:3 in Leverkusen verlor. "Leverkusen war an dem Tag deutlich besser", resümierte Besuschkow, "wir waren vielleicht auch ein bisschen müde nach der Englischen Woche." Er verbuchte das Spiel unter der Kategorie "abgehakt".

Kein Beinbruch also, damit liegt der 19-Jährige auf einer Linie mit seinem Vorgesetzten Kovac. Ohnehin hatte die Niederlage wegen des kollektiven Versagens der Verfolgergruppe keine Auswirkungen in der Tabelle: Die Eintracht geht als Dritter in die Trainingswoche und das Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten Ingolstadt am Samstag (15.30 Uhr). Besuschkow will sich von der Platzierung des Gegners aber nicht blenden lassen: "Das wird definitiv nicht einfach. Sie haben gegen Bayern gezeigt, dass sie unangenehm sind und kompakt spielen."