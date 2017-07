zum Artikel Erfolg gegen Osnabrück : SVWW feiert Sieg an Bremer Brücke

Wiesbaden: Der SV Wehen Wiesbaden hat auch am zweiten Spieltag der Drittliga-Saison einen Sieg eingefahren. Dass der Erfolg in Osnabrück am Freitag so deutlich ausfiel, verdankte die Rehm-Elf einem beeindruckenden Schlussspurt. [mehr]