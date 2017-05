Knapp verloren, aber viel Charakter gezeigt: Die Eintracht kann auch nach der Niederlage im Pokalfinale stolz sein. Am Sonntag werden die Hessen in Frankfurt am Römer empfangen. Der hr überträgt live.

Den großen Titel hat Eintracht Frankfurt mit einer knappen 1:2-Niederlage gegen Dortmund verpasst. Aber nach einer starken Saison und dem Einzug ins Pokalfinale dürfen sich die Hessen trotzdem bejubeln lassen. Am Sonntag ist am Frankfurter Römer ein Empfang geplant. Das Ganze gibt es live im hr-fernsehen und im Livestream bei hessenschau.de.

Wir berichten live aus Frankfurt, analysieren noch mal das Pokalfinale und sprechen mit Gästen von der Eintracht. Beginn der Übertragung ist 16.30 Uhr, der Moderator ist Ralf Scholt.

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! extra, 28.5.2017, 16.30 Uhr