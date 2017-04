Kaum ist das Abstiegsgespenst verjagt, gibt es für die Frankfurter Eintracht nach oben keine Grenze mehr. Eine Kampfansage bleibt zwar aus - ab jetzt dürfen aber die Spieler selbst entscheiden, wie groß die Party am Ende der Saison ausfallen soll.

Es ist eine alte Geschichte, dass Freud und Leid im Fußball oft nahe beieinander liegen. Eine Viertelstunde vor dem Ende der Partie der Frankfurter Eintracht gegen den FC Augsburg, es stand noch 0:1, drohte eine ordentliche Saison endgültig zur nächsten Katastrophe zu mutieren. Die Rückrunde der Schande 2.0 bahnte sich an, die Abstiegsplätze kamen immer näher. Über dem Stadtwald zogen dunkle Wolken auf.

Die Euphorie ist zurück

15 Minuten, ein Doppelpack von Marco Fabián und ein Tor von Ante Rebic später war das jedoch alles Vergangenheit. Die Krise und die Serie von zehn sieglosen Spiele in Folge sind vergessen, die Eintracht ist dank des 3:1-Siegs und des anstehenden Pokal-Halbfinals plötzlich wieder ganz oben in der Nahrungskette der Bundesliga angekommen. "Ich hoffe, dass jetzt die Fesseln gelöst sind", sagte Sportvorstand Fredi Bobic, der wenige Minuten nach Abpfiff von tumultartigen Szenen im Champagner-Bereich des Stadion zu berichten wusste. "In der Loge sind um mich herum alle ausgetickt."

Nach dem geglückten Ausbruch aus dem einst von Christoph Daum eingeführten Denkgefängnis ist die gute Stimmung nach Frankfurt zurückgekehrt. Das Schneckenrennen auf der Zielgerade in Richtung der ominösen 40-Punkte-Marke ist endlich beendet, das Abstiegsgespenst damit aus dem Blickfeld verschwunden. Ziel Nummer eins wäre erreicht, aber was kommt als nächstes? "Das Pokalfinale ist natürlich ein Traum", verriet Bobic. Und in der Bundesliga? "Da dürfen die Spieler die Messlatte jetzt so hoch legen, wie sie wollen." Die Zurückhaltung ist also gewichen, nichts ist unmöglich.

Kovac bleibt zurückhaltend

Trainer Niko Kovac vermied auf der anschließenden Pressekonferenz dann zwar eine Kampfansage und blieb auch die lange versprochene neue Zielsetzung schuldig. Neben aller Demuts-Predigen ließ der Kroate aber zumindest durchblicken, am 27. Mai noch keine privaten Termine angenommen zu haben. "Natürlich werden wir alles versuchen, dass wir da im Olympiastadion das Finale spielen", versprach er und stellte im gleichen Atemzug klar, dass mögliche internationale Ansprüche – wenn überhaupt – nur intern geäußert würden.

Angesichts von gerade einmal einem Punkt Rückstand auf den designierten Europa-League-Platz sieben wäre alles andere als eine Neuinterpretation des Begriffs "erfolgreiche Saison" von Nicht-Abstieg hin zu Teilnahme am Europacup wohl relativ sinnfrei und alleine aus betriebswirtschaftlicher Sicht nur schwer erklärbar. Je nachdem nämlich, wo die Eintracht am Ende der Saison landet, sind in der TV-Tabelle ein Gewinn oder ein Verlust von bis zu drei Plätzen im Gegenwert von jeweils rund 2,5 Millionen Euro möglich. Es geht um bares Geld und damit die Frankfurter Zukunft.

Eintracht vor Fünf-Millionen-Euro-Spiel

Vorstand Axel Hellmann erinnerte deshalb auch im Moment des großen Jubels gegen Augsburg noch einmal an die enorme Wichtigkeit des Pokal-Semifinals am Dienstag (20.45 Uhr) bei Borussia Mönchengladbach. "Der Einzug ins Finale würde uns fünf Millionen Euro einbringen", rechnete er vor. Den emotionalen Wert nicht mit eingerechnet. Denn für Fans und Spieler wäre dieses besondere Spiel im Olympiastadion wohl gleichbedeutend mit einem Sechser im Lotto. Inklusive Zusatzzahl.

"Natürlich wollen wir dahin, wir dürfen deshalb jetzt nicht zu viel entspannen", warnte Keeper Lukas Hradecky, der sich im Gegensatz zu den passiven Konsumenten im Stadion noch nicht ausschließlich tanzend und singend fortbewegte. Durch den Sieg gegen die Fuggerstädter sei war das Selbstvertrauen zurück und eine Befreiung spürbar, noch gebe es aber nichts zu feiern, erinnerte er. Einen Partyplan hat der Finne für den richtigen Zeitpunkt aber schon im Hinterkopf: "Wenn wir nach Berlin kommen, dann bleiben wir da zwei Tage nur zum Trinken." Die Eintracht hat es wieder selbst in der Hand.