Zu Gast im eigenen Zuhause: Heribert Bruchhagen tritt am Samstag mit seiner neuen Liebe HSV bei seiner alten Liebe Eintracht Frankfurt an und muss dabei aufpassen, sich nicht zu verlaufen. Die Entwicklung des Ex-Clubs erstaunt ihn.

Das erste Wiedersehen mit der ehemaligen großen Liebe ist in den meisten Fällen keine allzu große Freude. Schweißnasse Hände, roter Kopf, belangloser Smalltalk und am Ende die Erkenntnis, früher irgendwie doch nicht alles richtig gemacht zu haben. Kennt fast jeder, mag niemand. Nur Heribert Bruchhagen teilt diese Ängste offenbar alle nicht. Der ehemalige Vorstandsvorsitzende der Eintracht wird am Samstag (18.30 Uhr) erstmals nach dem Ende einer knapp 13-jährigen Beziehung wieder in Frankfurt vorstellig und bringt seine neue Lebensabschnittsgefährtin Hamburger SV gleich mit. Die Vorfreude ist dennoch groß.

Ab in den Gästebereich

"Ich freue mich darauf, viele vertraute Gesichter zu sehen", sagte Bruchhagen, der seit Mitte Dezember den HSV-Vorstand anführt, dem hr-sport. Seinen Stammplatz auf der Ehrentribüne, auf dem der in all den Jahren die eine oder andere Zigarette inhalierte und mehrere Auf- und Abstiege erlebte, wird er allerdings nicht wieder einnehmen dürfen. Bruchhagen muss jetzt in den Gästebereich. "Ich muss jetzt dahin, wo ich sonst das gegnerische Präsidium begrüßt habe. Sonst ist aber alles wie immer."

Vom Ordner am Parkplatz über die Mitarbeiter der Eintracht-Geschäftsstelle bis hin zu den sportlichen Verantwortungsträgern auf und neben dem Platz. Bruchhagen, der Mitglied auf Lebenszeit bei der Eintracht ist, kennt und schätzt sie alle. "Ich treffe dort viele Menschen, die meine Kollegen und Mitarbeiter waren", sagte er. "Ich kenne den Großteil der Spieler noch, das Team Bobic-Hübner-Kovac liegt mir sehr am Herzen."

Der Mahner wird zum Optimisten

Trotz der räumlichen Entfernung von knapp 500 Kilometern fühlt sich Bruchhagen der Eintracht noch sehr verbunden. "Natürlich verfolge ich das Geschehen in Frankfurt intensiv." Die "außerordentlich guten Ergebnisse" freuen ihn sehr, wie er betont. Gleichzeitig verwundern sie ihn aber auch. Seine Erwartung, dass die Eintracht nach den Turbulenzen der vergangenen Saison in diesem Jahr entspannter unterwegs sein wird, wurde weit übertroffen. "Ich hätte nicht erwartet, dass die Eintracht einen so gewaltigen Sprung macht."

Nach formidabler Hinrunde befindet sich die Mannschaft von Trainer Niko Kovac zwar gerade in einer kleinen Misere und hat fünf Partien in Folge verloren, der aktuelle Rang würde aber noch immer für die Europa League reichen. Bruchhagens ehemalige Angestellte Kovac und Hübner bekräftigen zwar Woche für Woche, nicht an Europa zu denken. Der einstige Dauer-Mahner selbst hat dazu nach seinem Vereinswechsel aber eine andere Meinung: "Der sechste Platz kann verteidigt werden, das traue ich der Mannschaft zu."

Die Punkte sollen mit nach Hamburg

Beim sportlichen Aufeinandertreffen zwischen alter und neuer Liebe am Samstag will der 68 Jahre alte ehemalige Kurzzeit-Rentner jedoch keine Hilfestellung für Reisen ins europäische Ausland leisten. "Ich habe große Verbundenheit zu Stadt und Verein. Kurz vor dem Spiel werden ich aber sehr angespannt sein", so Bruchhagen. "Es wäre gut für uns, wenn wir in Frankfurt einen Punkt holen würden." Mit uns meint er inzwischen den HSV.