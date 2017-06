Als Abwehrchef der deutschen U21-Nationalelf greift Marc-Oliver Kempf bei der EM in Polen nach dem Titel. Bei der Frankfurter Eintracht sieht man die Entwicklung des einstigen Nachwuchsspielers mit einem lachenden und einem weinenden Auge.

In Lich im Kreis Gießen geboren, in der Wetterau aufgewachsen und mit 12 Jahren in den Nachwuchs der Frankfurter Eintracht gewechselt: Marc-Oliver Kempf ist ein waschechter Hesse und einer, der es bei seinem Jugendclub gut und gerne zum Leistungsträger und zur Identifikationsfigur hätte schaffen können.

Doch statt der traditionell wackligen Frankfurter Defensive mehr Stabilität zu verleihen, verdient sich der Innenverteidiger seit mittlerweile drei Jahren beim SC Freiburg seine Sporen. Beim aktuellen Europacup-Teilnehmer schaffte es Kempf zur Bundesliga-Stammkraft und zum U21-Nationalspieler. Mit den DFB-Junioren greift der 22-Jährige nun am Freitagabend im Finale der Europameisterschaft in Polen gegen Spanien nach dem Titel.

Kraaz gerät ins Schwärmen

Armin Kraaz Bild © Imago

"Ich freue mich, dass er verletzungsfrei ist und so eine tolle Leistung bringt", sagte Armin Kraaz im Gespräch mit dem hr-sport. Der Leiter des Eintracht-Nachwuchsleistungszentrums schaut sich die Spiele des einstigen Eigengewächses ganz genau an. Gemeinsam mit dem Berliner Niklas Stark bildet Kempf ein starkes Abwehr-Duo.

"Er hat ein enorm gutes Kopfballspiel, einen guten linken Fuß und für einen Innenverteidiger ein sehr gutes Aufbauspiel", schwärmt Kraaz über den jetzigen Freiburger. Hinzu komme sein einwandfreier Charakter und klarer Kopf. "Natürlich ist es schade, dass er nicht mehr bei uns ist", meinte der Nachwuchschef, "aber es hilft ja nichts, ihm hinterher zu trauen."

Von Veh degradiert

Bei Trainer Armin Veh (l.) hatte Marc-Oliver Kempf einen schweren Stand. Bild © Rhode/Storch

Nicht ganz unschuldig an Kempfs Abschied aus Frankfurt ist der frühere Eintracht-Trainer Armin Veh. In der Saison 2012/2013 verhalf der Coach dem damals 17-jährigen Talent zwar zu seinem Bundesliga-Debüt. Nach zwei durchwachsenen Auftritten schaffte es der Youngster in den darauffolgenden 12 Monaten aber nicht einmal mehr in Vehs Kader. Mit der Verpflichtung des in die Jahre gekommenen Alexander Madlung in der Winterpause 2013/2014 folgte die endgültige Degradierung.

Nach insgesamt sechs Partien, darunter die legendäre Begegnung vor 12.000 mitgereisten Eintracht-Anhängern bei Girondins Bordeaux, zog Kempf im Sommer 2014 die Konsequenzen und heuerte für immerhin eine knappe Million Euro im Breisgau an. "Damals gab es 800.000 Euro, heute müsste man wahrscheinlich acht Millionen für ihn zahlen", sagte Kraaz.

Das Potenzial zu mehr

Vorwürfe gegen die damals sportlich Verantwortlichen seien dennoch fehl am Platz, schließlich wisse man nie genau, welche Entwicklung ein Talent letztlich nehmen werde. Bei Kempf, da ist sich Kraaz aber mittlerweile sicher, ist das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht: "Er hat auf jeden Fall das Potenzial zum Bundesliga-Führungsspieler - und vielleicht auch zu mehr." Vorerst drückt der Ex-Profi seinem ehemaligen Schützling im EM-Endspiel am Freitag die Daumen. Immerhin habe die Eintracht durch die Ausbildung des Abwehrchefs auch ihren Anteil. Nur die Früchte fahren nunmehr andere ein.