Spätes Glück für die Frankfurter Eintracht: Marco Fabián hat den Hessen mit einem Doppelpack gegen den FC Augsburg vor dem Abstiegskampf bewahrt. Der Blick geht nun wieder verstohlen in Richtung Europa.

Zum Glück hat die Eintracht Marco Fabián in ihren Reihen. Der Mexikaner schoss die Frankfurter am Samstag fast in Eigenregie zum 3:1 (0:1)-Heimerfolg über den FC Augsburg. Nach zuvor zehn Spielen ohne Sieg hat sich die Mannschaft von Trainer Niko Kovac damit aus der Krise befreit und ein Abrutschen in den Tabellenkeller mit nun 41 Punkten verhindert. Stattdessen sind die Europacup-Ränge wieder ein Thema: Der Rückstand auf Tabellenplatz sechs schrumpfte vorerst auf einen Punkt.

Nach der frühen Augsburger Führung durch Jeffrey Gouweleeuw (9. Minute) rannte die Eintracht lange vergeblich an, auch weil Branimir Hrgota und Ante Rebic mehrere gute Gelegenheiten ausließen. So brach Fabián den Bann mit einem Doppelschlag innerhalb von neun Minuten (78., 87.). Den Schlusspunkt gegen nun vogelwild verteidigende Augsburger setzte Rebic in der Nachspielzeit (90.+2).

Frankfurt lange Zeit schwach

Dabei schien der Plan der Gäste vor 50.200 Zuschauern lange Zeit aufzugehen. Augsburg überließ den Frankfurtern mit zwei tiefstehenden Viererketten die Spielgestaltung und lauerte auf Fehlpässe, die es in trägen Anfangsphase zuhauf gab. Nach einem solchen setzte der Ex-Eintrachtler Halil Altintop seinen Teamkollegen Gouweleeuw gekonnt in Szene, der mit seinem gefühlvollen Heber die Führung erzielte und dadurch eine erhebliche Verunsicherung der Gastgeber bewirkte.

Die Frankfurter, die auf Abwehrspieler Jesus Vallejo verzichten mussten, brachten bis zur Halbzeitpause außer den beiden Versuchen von Fabián (10./37.) keinen Schuss auf das Tor der Augsburger. Trotz deutlich höherer Spielanteile fanden die Gastgeber viel zu selten den Weg in die Gefahrenzone, teilweise haarsträubende Ballverluste erschwerten die Bemühungen zusätzlich. Früh quittierten die Fans die schwache Vorstellung ihres Teams mit Pfiffen.

Augsburger Bollwerk fällt spät

Auch nach dem Seitenwechsel gelang den Hausherren wenig, jede misslungene Aktion schien die Nervosität wachsen zu lassen. Auch die Hereinnahme zweier neuer Kräfte verpuffte rasch, das Publikum wurde immer unruhiger. Und die Augsburger? Die schauten sich das gerne an und wichen nicht von ihrem Plan ab, aus einer stabilen Abwehr heraus mit Kontern vereinzelt Nadelstiche zu setzen.

Als vieles schon auf eine Niederlage der Eintracht hindeutete, drehte Frankfurts Bester Fabián die Partie doch noch, als er zunächst per Kopf und dann mit dem Fuß gegen eine konfuse Augsburger Abwehr traf. Rebic machte das Glück der Hessen perfekt, die nun mit Selbstvertrauen zum Pokal-Halbfinale am Dienstag nach Mönchengladbach fahren.

Weitere Informationen Eintracht Frankfurt - FC Augsburg 3:1 (0:1) Frankfurt: Hradecky - Chandler, Abraham Ordonez (46. Tarashaj), Oczipka - Mascarell, Gacinovic - Barkok (46. Tawatha), Fabian, Rebic - Hrgota (73. Seferovic)



Augsburg: Hitz - Verhaegh (74. Rieder), Danso,Hinteregger, Max - Baier - Schmid,Altintop, Gouweleeuw (81. Leitner) Usami (57. Günther-Schmidt) - Ji



Tore: 0:1 Gouweleeuw (9.), 1:1 Fabian (78.), 2:1 Fabian (87.), 3:1 Rebic (90.+2)



Gelbe Karten: Abraham, Rebic - Hitz



Schiedsrichter: Zwayer (Berlin)

Zuschauer: 50.200 Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! am samstag, 22.4.2017, 17 Uhr