Vor dem Spiel gegen Hamburg bleibt die Abschlussschwäche die große Baustelle der Frankfurter Eintracht. Wie gut, dass Trainer Niko Kovac nach und nach auf lange vermisste Stammkräfte zurückgreifen kann.

Zum Start der neuen Trainingswoche war bei Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt das große Durchzählen angesagt. Jesús Vallejo? Wieder dabei. Makoto Hasebe? Wird noch geschont. Marco Fabián? War mittendrin und soll idealerweise im Laufe der Woche zu einer Startelfoption für die Partie gegen den Hamburger SV am Samstag (18.30 Uhr) werden.

Und auch wenn sich mit Shani Tarashaj, Marc Stendera und Marius Wolf immer noch drei Akteure mit Magen-Darm-Problemen rumschlagen: Trainer Niko Kovac freut sich über die Tatsache, dass sich das Lazarett in seiner Mannschaft weiter lichtet.

"Jesús ist voll einsatzfähig", sagte er nach der Einheit am Dienstag über Innenverteidiger Vallejo, der wegen eines Muskelfaserrisses knapp einen Monat lang aussetzen musste. "Ich gehe davon aus, dass er am Wochenende zumindest im Kader steht", so Kovac. Gleiches gilt für Angreifer Alexander Meier, der seine Erkältung mit Antibiotika bearbeitet hat und sich nun "okay" fühle.

Keine Sorgen um Hasebe

Überhaupt keine Gedanken mache sich der Coach hingegen über Hasebe. Die Wunde des Japaners am Schienbein wurde mit sechs Stichen genäht, spätestens am Donnerstag soll er wieder auf dem Platz stehen und trainieren. Körperlich, und genau das beruhigt Kovac, sei Hasebe "der fitteste Spieler".

In der Vorbereitung auf das HSV-Spiel ist ohnehin eine andere Eintracht-Personalie viel wichtiger: die des Mexikaners Fabián. Der 27-Jährige hat seine Lendenwirbel-Probleme weitestgehend überstanden, beim 0:3 gegen München stand er die letzten zwölf Minuten auf dem Platz.

"Ich werde mir das die Woche über anschauen. Ob er von Beginn an spielen kann oder nicht, werden wir im Laufe der Woche sehen", sagte Kovac. Seine Hoffnung: Mittelfeldspieler Fabián soll das zuletzt oft harmlose und deshalb geschundene Offensivspiel der Frankfurter reanimieren.

Hoffen auf Fabiáns Kreativität

"Mit Marco bekommen wir Kreativität und Ballsicherheit, er sucht und fordert jeden Ball", ist sich Kovac sicher. "Wir haben im Moment die Situation, dass wir viele Bälle in der Tiefe erlaufen. Durch ihn können wir die Bälle sichern und verlagern. Dadurch sind wir variabler."

Dass seine Spieler – wie am vergangenen Samstag in München – sogar hundertprozentige Chancen nicht nutzen, liege möglicherweise an mangelnder Konzentration. "Weil sie den Ball schon im Tor sehen", mutmaßte der Trainer. "Wir brauchen Konzentration bis zum letzten Augenblick und müssen fokussiert bleiben, dann können wir feiern. Nicht vorher."

Nun kommt der Hamburger SV in die Frankfurter Arena. Nach der Negativserie von fünf Niederlagen am Stück ist diese Partie für viele Fans das mitunter wichtigste Spiel der Saison. Hält die Eintracht den Kurs in Richtung Europapokal – oder wird sie nach einer überragenden Hinrunde weiter nach hinten gereicht?

Engagierte und zweikampfstarke Hamburger

Der HSV darf sich zweifellos zu den Teams der Stunde zählen, schließlich liegen die Hanseaten nach vier Siegen und einem Unentschieden aus sieben Spielen auf dem vierten Platz der Rückrundentabelle. Kovac ist entsprechend gewarnt.

"Der HSV spielt sehr engagiert und zweikampfbetont. Sie sind im Aufwind, das wird ein hartes Stück Arbeit", sagte er über den Verein, für den er zwischen 1999 und 2001 selbst auf dem Platz stand. Kovac war damals knapp 30 Jahre alt – also um einiges erfahrener als der 24 Jahre junge Eintracht-Defensivspieler Taleb Tawatha, für den der Coach am Dienstag noch ein Sonderlob parat hatte.

"Taleb macht das gut, er entwickelt sich. Er braucht noch Fitness, aber ich bin sehr zufrieden", sagte Kovac – und schob hinterher: "Jetzt kommt das schönere Wetter. Da geht die Seele auf, die Lebensfreude ist eine ganz andere." Bei der Eintracht waren zum Start der Trainingswoche also nicht nur das große Durchzählen, sondern auch Frühlingsgefühle angesagt.