Nach Wochen der Ungewissheit steht das Comeback von Marco Fabián bei der Frankfurter Eintracht unmittelbar bevor. Der Spielmacher blickt auf eine schmerzhafte Zeit zurück und weiß, wie er den Hessen aus ihrem Formtief helfen kann.

Es ist ziemlich genau ein Jahr her, da war Marco Fabián auf dem besten Weg als weiteres kostspieliges Missverständnis in die Clubgeschichte der Frankfurter Eintracht einzugehen. Für viel Geld im Winter 2016 ins kalte Deutschland gekommen, konnte der Mexikaner die in ihn gesetzten Erwartungen nicht erfüllen. Neue Sprache, andere Kultur, dazu ein sportlicher Überlebenskampf in einer unbekannten Liga. Fabián hatte eigentlich keine Chance. Erinnerungen an den talentierten, aber zu sensiblen Caio wurden wach.

12 Monate später hat sich das Blatt komplett gewendet. Seit sich Fabián Mitte Januar im Wintertrainingslager in Abu Dhabi mit Rückenproblemen in den Krankenstand verabschiedete, zählen Fans und Verantwortliche die Tage bis zu seinem Comeback. Am Mittwoch war es dem 27-Jährigen nun selbst vorbehalten, der eigens einbestellten Presserunde die frohe Botschaft zu verkünden: "Ich freue mich sehr, dass es bald wieder losgeht und ich der Mannschaft auf dem Platz helfen kann." Im kommenden Heimspiel übernächsten Samstag gegen den Hamburger SV soll es dann soweit sein.

Hilfe von Chicharito

Nach Wochen der Ungewissheit über die genaue Diagnose und Therapie der Beschwerden erweckte der Mexikaner einen erleichterten und fitten Eindruck. In Trainingsmontur saß der Spielgestalter in den Katakomben der Frankfurter Arena und erzählte - mal auf Deutsch, mal auf Spanisch - über seine bis ins Bein ausstrahlenden Schmerzen, die selbst den normalen Alltag zur Qual machten. "Ich konnte nicht laufen, mich nicht anziehen", meinte er. Von Fußballspielen ganz zu schweigen.

Fabián wurde bei mehreren Medizinern vorstellig, ehe über Mitspieler Jesús Vallejo sowie seinen mexikanischen Freund und Nationalelf-Kollegen Chicharito (Bayer Leverkusen) der Kontakt zu den Ärzten von Real Madrid hergestellt wurde. Mit zwei Spritzen in den Wirbelkanal konnte die sogenannte Diskopathie - in Fabiáns Fall eine durch ein Hohlkreuz bedingte Schädigung der Bandscheibe - schließlich in den Griff bekommen werden. "Mir geht es von Tag zu Tag besser, aber es liegen Wochen harter Arbeit hinter mir", sagte er. Um einen neuerlichen Rückfall zu vermeiden, seien nun zusätzliche Dehn- und Stärkungsübungen nötig. Auch ein weiterer Besuch bei einem Spezialisten ist geplant.

Taktgeber auf und neben dem Platz

Doch zunächst einmal soll Fabián dem kränkelnden Spiel der Eintracht zur Genesung verhelfen. Auch wenn der Offensivmann einen direkten Zusammenhang zwischen seinem Fehlen und der aktuellen Negativserie der Frankfurter bescheiden zurückweist, so sprechen die Zahlen doch eine andere Sprache: Ganze vier Törchen gelangen in sieben Ligapartien ohne den Mittelamerikaner. "Ich denke, dass ich der Mannschaft einen Impuls in Sachen Kreativität und Torabschluss geben kann", sagte der Topscorer, der so schnell wie möglich an seine in der Vorrunde gezeigte Bestform anknüpfen will.

Neben seinen fußballerischen Qualitäten möchte der Spielmacher übrigens auch in der Kabine wieder als Taktgeber auftrumpfen. Fabián ist ein positiver Typ, immer zu Scherzen aufgelegt. "Es fällt mir nicht schwer, auch in einer nicht so leichten Phase für gute Laune zu sorgen, indem ich beispielsweise die Musik anmache. In dieser Beziehung kann ich der Mannschaft guttun und wurde in der Vergangenheit vielleicht ein bisschen vermisst", meinte der Mexikaner lachend. Fabián ist gefragt wie nie: als Spaßvogel, DJ und Heilsbringer. Von einem Fehleinkauf kann da schon lange keine Rede mehr sein.