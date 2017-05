Tausende Fans haben die Frankfurter Eintracht am Sonntag auf dem Römerberg empfangen. Das Team wurde trotz der Niederlage im Pokalfinale gefeiert und gab schon einmal ein Versprechen ab.

Die Frankfurter Eintracht ist trotz der Niederlage im DFB-Pokalfinale gegen Borussia Dortmund am Sonntag von tausenden Fans auf dem Frankfurter Römerberg empfangen worden. Das Team von Trainer Niko Kovac betrat um 17.21 Uhr den Balkon des Rathauses und wurde von den Anhängern, die sich teilweise direkt aus Berlin auf den Weg gemacht hatten, gefeiert. "Es war beeindruckend zu sehen, wie wir von der ersten bis zur letzten Minute unterstützt wurden", wandte sich Alexander Meier an die Fans. "Dafür wollen wir Danke sagen. Es war einfach der Wahnsinn."

Timothy Chandler (v.r.)., Michael Hector und Branimir Hrgota beim Empfang Bild © picture-alliance/dpa

Während seine Teamkollegen den beeindruckenden Blick vom Balkon mit ihren Smartphones festhielten, stimmten die Anhänger bereits den nächsten Gesang für ihren Fußballgott an. Auch Trainer Kovac zeigte sich von der Unterstützung der Fans sichtlich beeindruckt – nicht nur im Pokalfinale. "Ich muss der Mannschaft und den Fans ein großes Kompliment für das Jahr machen. Das konnte keiner erwarten", so der Coach. Nun gelte es allerdings nicht zurück, sondern nach vorne zu schauen.

Wiedersehen in Berlin

Das machte auch Vorstand Axel Hellmann und verband seine Worte an das Team und die geladenen Gäste im Kaisersaal mit einem Versprechen. "Wir werden uns in Berlin wiedersehen, um das zu vollenden, was wir nicht erreicht haben", sagte er. Was die Eintracht in der Hauptstadt erlebt hätte, sei etwas ganz Besonderes gewesen. "Getragen von den Fans und einer Mannschaft, die bis zur letzten Patrone gekämpft hat", so Hellmann. "Das war ganz groß. Im Namen des ganzen Vorstandes darf ich sagen, dass wir stolz sind."

Stolz war auch die Mannschaft. Doch die kräftezehrende Partie gegen den BVB und der nächtliche Empfang in Berlin hatten Spuren hinterlassen. "Es ist eine Riesenttäuschung", fasste Timothy Chandler seine Gefühle in Worte. "Aber wir freuen uns hier zu sein." Viele seiner Teamkollegen trugen zu den weißen Hemden dunkle Sonnenbrillen, bisweilen huschte gar ein Lächeln über die Gesichter.

Bobic dankt Fans

Wie tief der Frust nach der Finalniederlage bei der Mannschaft saß, verriet Sportvorstand Fredi Bobic. "Die Jungs sind natürlich enttäuscht", sagte er. "Aber es war ihnen ein Bedürfnis, hier her zu kommen und Danke zu sagen. Das was in Berlin und sicher auch in Frankfurt los war, war sensationell. So etwas haben wir noch nie erlebt. Ihr seid spitze." Genau so wollen die Fans in der kommenden Saison auch weitermachen. Ihr Team durfte sich noch in das Goldene Buch der Stadt eintragen.