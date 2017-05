Kurz vor dem Endspiel von Eintracht Frankfurt gibt es für die Fans noch einige offene Fragen. Hier finden Sie alles Wissenswerte von A wie Alkoholverbot bis Z wie Zwölfter Mann.

Wenn die Frankfurter Eintracht am Samstag (20 Uhr) in Berlin gegen Borussia Dortmund um den Sieg im DFB-Pokal kämpft, werden tausende Fans mitfiebern. Auf dem heimischen Sofa, im Stadion oder in einer der zahlreichen Kneipen wird der Äppler-Konsum mit Sicherheit ebenso in die Höhe schnellen wie der Adrenalin-Spiegel.

Doch wo schaut man dieses Highlight am besten? Wie wird das Wetter? Wie heißt der Schiedsrichter, den man verfluchen oder loben kann? Und gibt es im Stadion Bier mit oder ohne Umdrehungen? Einen Überblick der wichtigsten Fragen und Antworten finden Sie hier.

Wie viele Eintracht-Fans werden in Berlin dabei sein?

Ob mit Fahrrad oder Bahn oder Flugzeug – ganz egal. Die Anhänger der Eintracht machen sich in Scharen auf den Weg in Richtung Hauptstadt. Das Olympiastadion werden mindestens 20.000 Frankfurter in ein schwarz-weißes Fahnenmeer verwandeln, in der Stadt könnte noch einmal die gleiche Anzahl hessischer Schlachtenbummler unterwegs sein. Dank gleichzeitig stattfindendem Kirchentag und langem Wochenende wird Berlin mit rund zwei Millionen Übernachtungsgästen aus allen Nähten platzen. "Wir freuen uns darauf, die Stimmung wird super sein", sagte Christian Tänzler von der Tourismusorganisation visitBerlin dem hr-sport.

Wo feiern die Fans ohne Karte in Berlin?

Für all die Fans, die bei der Ticketvergabe leer ausgegangen sind, gibt es zahlreiche Möglichkeiten, trotzdem etwas von der besonderen Pokal-Atmosphäre aufzusaugen. Das offizielle Fanfest der Eintracht steigt von 12 bis 16 Uhr auf dem Berliner Alexanderplatz – Ansprache von Präsident Peter Fischer und Live-Musik inklusive.

Etwas komplizierter wird es allerdings danach, ein zentrales Public Viewing wird es nämlich nicht geben. Wohin also? "In die 'Glühlampe' zum Beispiel", rät Jan Thielsch, der Vorsitzende des ortsansässigen Eintracht Fan-Clubs "Adler Berlin". Dort müsste dank Rindswurst und Apfelwein noch nicht einmal der hessische Gaumen umgewöhnt werden. Ebenfalls zu empfehlen: das "Café Royal", das "Veritas", das "Zum Franziskaner", oder auch das "Bi Nuu".

Wo feiern die Fans in Frankfurt?

Die Antwort auf diese Frage ist denkbar einfach: in der Frankfurter Arena. Die Partie der Eintracht in Berlin wird von hr3 im Heimspiel-Stadion auf zwei großen LED-Screens live übertragen. Moderator Tobias Kämmerer begrüßt alle Daheimgebliebenen ab 18 Uhr.

Was erwartet die Fans vor dem Spiel im Stadion?

Damit aber auch im Olympiastadion ein paar hessische Heimatgefühle aufkommen, werden im Rahmenprogramm einige bekannte Gesichter zu sehen sein: Die beiden Frankfurter Stadionsprecher André Rothe und Mirko Förster sind da, Maskottchen Attila wird seine Runden drehen, die Band Tankard wird den Fans wie schon 2006 ordentlich einheizen. Und kurz vor Anpfiff werden dann die Eintracht-Fans selbst mit ihrer Choreographie für den stimmungsvollen Höhepunkt sorgen.

Auf welcher Stadionseite stehen die Eintracht-Fans?

Zu sehen sein wird die mehrteilige Frankfurter Pokalfinal-Choreographie auf der Ostseite des Stadions. Also da, wo normalerweise die Fans von Hertha BSC stehen. Die Anhänger des BVB werden hingegen genau wie in den beiden vergangenen Jahren, in denen die Dortmunder jeweils im Finale verloren, ihr Team vom Marathontor aus anfeuern. "Unsere Fans stehen auf der besseren Seite, dort ist die Akustik viel lauter", freute sich Eintracht-Trainer Niko Kovac.

Wer hat beim Pokalfinale offiziell Heimrecht?

Eine klassische Heim- und eine Auswärtsmannschaft gibt es im Endspiel nicht. Die Eintracht zog als erstes Team ins Finale ein und wird deshalb zuerst genannt. In der Heimkabine von Hertha BSC werden sich aber die BVB-Profis umziehen.

Wie wird das Final-Wetter?

Sommerlich! Über janz Berlin wird nicht eene Wolke zu sehen sein, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes bestätigte: "Uns erwarten tagsüber 25 bis 26 Grad, abends kühlt es auf angenehme 20 Grad ab. Das wird ein schöner Sommertag."

Wer trägt den Pokal ins Stadion?

Das macht eine echte Eisprinzessin: Katarina Witt. Die Doppel-Olympiasiegerin im Eiskunstlauf wird das Objekt der Begierde vor 75.000 begeisterten Zuschauern ins Stadion tragen. Eine verantwortungsvolle Aufgabe: "Ich bin schon ein bisschen nervös und werde totales Lampenfieber haben. Ich hoffe, dass ich unfallfrei dahin komme, wo der Pokal am Ende sein soll", sagte die 51-Jährige bei dfb.de .

Wie steht es um die Sicherheit?

DFB und Polizei betonen, dass sich die Sicherheitmaßnahmen rund um Großveranstaltungen seit Jahren auf auf einem sehr hohen Niveau befinden. "Wir habe eine enorm hohe Aufmerksamkeit", versicherte ein Sprecher der Berliner Polizei dem hr-sport. Derzeit gebe es - auch nach dem Anschlag in Manchester - keine Anzeichen auf eine akute Gefährdung.

Um Reibereien zwischen den Fangruppen auszuschließen, setzt die Polizei auf Präsenz und Abschreckung. Rund um das Endspiel sind 2.000 Beamte im Einsatz, unter genauer Beobachtungen stehen vor allem der Alexander- und der Breitscheidplatz. "Das ist eine Mammutaufgabe", so Polizeisprecher Thomas Neuendorf.

Eine Folge der angespannten Lage: Im Stadion wird es kein echtes Pils geben. Laut Veranstalter wird alkoholreduziertes Bier ausgeschenkt.

Wer sorgt auf dem Platz für Ordnung?

Deniz Aytekin leitet das Pokalfinale. Bild © Imago

Schiedsrichter der Partie ist Deniz Aytekin. "Das wird ein weiterer Höhepunkt meiner Schiedsrichterkarriere", sagte der Unparteiische, der zum ersten Mal ein Pokalendspiel pfeifen wird. Trotz der in der Vergangenheit nicht immer harmonischen Beziehung zwischen Aytekin und der Eintracht könnte die Ansetzung des 38-Jährigen ein gutes Omen für die Hessen sein. Der FIFA-Referee leitete nämlich auch das Frankfurter Halbfinale in Gladbach – der Ausgang ist bekannt.

Wird es einen Empfang am Römer geben?

Die Spieler der Frankfurter Eintracht werden sich am Sonntag nach dem Pokalfinale auf jeden Fall in Frankfurt einfinden und sich den Fans präsentieren. Ob die Stimmung dabei eher ausgelassen oder deprimiert sein wird, ob auf dem Balkon gefeiert wird, oder nicht, das haben die Spieler am Samstag ab 20 Uhr selbst in der Hand.

Wer überträgt die Partie?

Der hr und die ARD bieten den Fans der Frankfurter Eintracht, die nicht im Stadion oder beim Fanfest sein werden, ein Rundumsorglos-Paket. Die große Show beginnt am 14 Uhr mit einem heimspiel! Extra zu den vier Frankfurter Pokalsiegen 1974, 1975, 1981 und 1988, ehe es ab 16.45 Uhr beim heimspiel! Extra live – Der Pokaltag aus Berlin nur noch um aktuelles Geschehen geht. Richtig sportlich wird es dann in der Sportschau ab 19 Uhr.