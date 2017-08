Feiertag in Frankfurt: Eintracht siegt, FSV belohnt sich

Im Frankfurter "Brüderduell" zwischen der Eintracht und dem FSV hat der Bundesligist wie erwartet die Oberhand behalten. Alle sieben Tore gibt es hier im Video.

Die Eintracht geht mit einem guten Gefühl ins erste Pflichtspiel am kommenden Wochenende beim TuS Erndtebrück. Einen Tag nach dem souveränen Sieg im Härtetest gegen Betis Sevilla gewann der Bundesligist sein Freundschaftsspiel gegen den "kleinen Bruder" FSV Frankfurt mit 5:2 (2:0). Das über 90 Minuten einseitige Spiel fand am Sonntag vor knapp 40.000 Zuschauern im Rahmen der offiziellen Saisoneröffnung bei der Eintracht statt.

Bei den Gastgebern, die wie schon gegen Sevilla munter durchwechselten, trugen sich Daichi Kamada (7. Minute), Branimir Hrgota (21.), Renat Dadashov (47.), Max Besuschkow (65./Foulelfmeter) und Luka Jovic (81.) in die Torschützenliste ein. "Die Jungs haben das gestern und heute außerordentlich gut gemacht", bilanzierte Trainer Niko Kovac. "Wir haben defensiv in der zweiten Hälfte etwas nachgelassen, aber das will ich nicht überbewerten."

Dass es die Eintracht nach Wiederanpfiff etwas ruhiger angehen ließ, ermöglichte dem FSV zwei Ehrentreffer durch Ahmed Azaouagh (72.) und Maziar Namavizadeh (83.). "Es ist immer schön, wenn so etwas belohnt wird. Das gibt Selbstvertrauen", sagte Chefcoach Alexander Conrad.

FSV nimmt Lehrstunde gern mit

Rein sportlich hatte die Lehrstunde für die Gäste aus dem Stadtteil Bornheim kaum Wert. Dennoch lohnte sich die Anreise in den Stadtwald, denn von der Eintracht gab es eine Finanzspritze für den insolventen Regionalligisten in Höhe von 150.000 Euro. FSV-Präsident Michael Görner bedankte sich im hr-fernsehen: "Das ist eine tolle Sache, das Geld ist für uns ganz wichtig." Außerdem sei es für die viertklassigen Kicker vom Bornheimer Hang eine einmalige Chance, "sich auf so einer Bühne zeigen" zu können.

Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann war angesichts der tollen Rahmenbedingungen und des friedlichen Aufeinandertreffens "seiner" zwei Vereine ganz beseelt. "Das sind Brüder, Frankfurter Jungs", sagte der SPD-Politiker. Er gab sich optimistisch: "Der FSV berappelt sich."

Hellmann erwartet Drahtseilakt

Und die Eintracht? Die befindet sich nach dem letzten Spiel der Vorbereitung bereits voll im Wettkampfmodus. "Ich habe so eine positive Grundstimmung um den Club noch nie erlebt", sagte Vorstandsmitglied Axel Hellmann. "Es wird eine schwere Saison, aber die Menschen aus der Region werden uns helfen."

Sportlich stünde der Eintracht ein Drahtseilakt bevor, vermutete Hellmann: "Es wird die stärkste Bundesliga-Saison geben, die wir je hatten. Es entscheiden Kleinigkeiten, ob du in Richtung Europa schielen kannst oder gegen den Abstieg spielen musst."