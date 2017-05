Marc Stendera wird der Frankfurter Eintracht im Pokalfinale nicht zur Verfügung stehen. Der Mittelfeldspieler hat sich erneut am Knie verletzt.

Gerade noch das Comeback gefeiert, jetzt wieder in der Reha: Marc Stendera hat sich nur eine Woche nach seiner Rückkehr in die Bundesliga schon wieder am Knie verletzt und sich am Donnerstag bereits einer Operation unterzogen. Wie die Eintracht bestätigte, war ein Meniskuseinriss verantwortlich für die Schmerzen, über die der 22-Jährige nach dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg geklagt hatte.

Stendera hatte zwar noch ein paar Mal im Kreise des Teams trainiert und auch am Mittwoch noch einmal gemeinsam mit Alex Meier und Jesus Vallejo individuelle Übungen absolviert. Die Probleme am ohnehin lädierten Knie waren letztlich aber wohl zu groß, ein operativer Eingriff unumgänglich. "Wir bedauern es sehr, dass Marc sich nach so langer Leidenszeit erneut verletzt hat", sagte Sportvorstand Fredi Bobic. "Wir hoffen, dass er uns zum Start der Vorbereitung wieder zur Verfügung steht."

Stendera reißt Lücke im Mittelfeld

Das Pokalfinale am 27. Mai gegen Borussia Dortmund wird der Mittelfeldspieler damit definitiv verpassen, die Sorgen im Eintracht-Mittelfeld werden durch den Ausfall Stenderas nicht gerade kleiner. Trainer Niko Kovac hatte noch unter Woche große Hoffnungen auf einen Einsatz des Frankfurter Eigengewächses geäußert – "zumal wir auf seiner Position im defensiven Mittelfeld richtig große Probleme haben".

Da Omar Mascarell und Makoto Hasebe ebenfalls verletzt sind, stehen mit Youngster Max Besuschkow sowie den beiden Aushilfs-Sechsern Mijat Gacinovic und Timothy Chandler nur noch drei Alternativen für den zentralen Maschinenraum zur Verfügung.

Comeback nach neun Monaten

Stendera hatte nach seinem im Relegations-Rückspiel beim 1. FC Nürnberg erlittenen Kreuzbandriss im Bundesliga-Auswärtsspiel gegen die TSG Hoffenheim erstmals wieder in der Startelf der Eintracht gestanden und trotz neunmonatiger Verletzungspause eine sehr gute Leistung gezeigt. Nun muss er sich erneut zurückkämpfen.