Die Atmosphäre im Stadion beim Hessenduell hat Peter Fischer ins Schwärmen gebracht. So stellt sich der Eintracht-Präsident Fußball vor. Deutliche Worte fand er für die "Fans", die sich in Bockenheim prügelten.

Eintracht-Präsident Peter Fischer hat das Spiel gegen Darmstadt 98 hörbar Spaß gemacht. Klar, mag man da denken, immerhin haben die Frankfurter gegen den kleinen Nachbarn aus Südhessen mit 2:0 gewonnen. Es war aber nicht nur der sportliche Erfolg, der Fischer begeisterte. Es war die Art, wie alle Anwesenden miteinander umgingen. Ob oben auf den Rängen oder unten im Kabinengang.

"Symbolisch klatsche ich für das Derby", sagte Fischer im heimspiel! am Montagabend, "für alle, die im Stadion waren; die Lilien, meine Eintracht. So stelle ich mir Fußball vor." Spieler und Fanlager standen sich emotional, aber stets sportlich gegenüber.

Derby? Gerne wieder

Als Beweis zog der Eintracht-Präsident eine Szene heran, die sich erst nach Schlusspfiff in den Katakomben der Frankfurter Arena zutrug. Da ging Eintracht-Verteidiger Jesús Vallejo zu Lilien-Profi Hamit Altintop und bat ihn um sein Trikot. Der türkische Routinier war in seiner Zeit bei Real Madrid das Vorbild des jungen Vallejo.

"Ich habe den Trikottausch mitbekommen und mein Spanisch ist gut genug, dass ich die Geschichte verstanden habe", so Fischer. So stelle er sich ein Derby vor. "Gerne auch nächstes Jahr wieder, wenn Darmstadt in der Liga bleibt." Für einige andere Szenen, die sich abseits des Stadions ereigneten, hatte der 60-Jährige indes überhaupt kein Verständnis.

Eintracht distanziert sich klar

In Bockenheim lieferten sich rund 100 Anhänger beider Vereine eine handfeste Schlägerei. In der Leipziger Straße attackierten Dutzende Eintracht-Fans ein Restaurant, in dem sich rund 60 Lilien-Fans befanden.

Zwar wies Fischer darauf hin, dass so etwas kein reines "Fußball-Problem" sei, die Eintracht wolle sich aber dennoch klar distanzieren. Es mache Spaß, ins Stadion zu gehen und seine Emotionen auch mal rauszulassen. Das sei aber etwas ganz anderes, "als in Bockenheim in eine Kneipe zu fahren und jemandem auf die Backe zu klatschen". Das brauche wirklich niemand – egal ob bei den Lilien oder bei der Eintracht.