Nun ist es offiziell: Eintracht Frankfurt sichert sich die Dienste von Jetro Willems. Der Niederländer unterzeichnet am Main einen langfristigen Vertrag.

Was lange währt, wird endlich gut. Vier Tage nach dem Medizincheck hat Jetro Willems einen Vertrag bei Eintracht Frankfurt unterzeichnet. Der 23 Jahre alte Niederländer unterschrieb laut Mitteilung vom Freitag für vier Jahre bis zum 30. Juni 2021. Willems soll beim Pokalfinalisten die Lücke schließen, die Linksverteidiger Bastian Oczipka durch seinen Wechsel zu Bundesliga-Konkurrent Schalke 04 hinterlässt.

"Wir sind sehr froh, dass der Transfer geklappt hat. Dass es sich nach dem Medizincheck etwas hinausgezögert hat, war einigen Kleinigkeiten geschuldet - das kommt vor und ist alles andere als dramatisch", sagte Sportvorstand Fredi Bobic. "Wichtig ist, dass Jetro jetzt bei uns ist. Er ist ein junger und sehr ambitionierter Spieler, der unser Team verstärken wird."

Willems bekommt die Rückennummer 15

Willems, der in jungen Jahren bereits 22 Länderspiele für die Niederlande absolviert hat, wechselt vom Eredivisie-Club PSV Eindhoven an den Main. Mit PSV wurde Willems ein Mal Pokalsieger (2012) sowie zwei Mal niederländischer Meister (2015, 2016). Nun also eine neue Herausforderung für das einstige Wunderkind.

"Ich wollte unbedingt zu einem Verein wechseln, der mir eine gute Perspektive bietet und bei dem ich regelmäßig spielen kann", sagte die neue Nummer 15. Einen ersten Blick auf den Linksaußen können die Fans der Eintracht beim öffentlichen Training am Samstag erhaschen.

Über die Ablöse vereinbarten beide Clubs Stillschweigen. Sie soll bei rund sechs Millionen Euro liegen. Teuerster Neuzugang der Vereinsgeschichte bleibt damit Stürmer Sébastien Haller, für den die Eintracht im Mai knapp sieben Millionen Euro hingeblättert hatte.

Phil Hofmeister @thehopemaster Angeberwissen zu #SGE Neuzugang Jetro #Willems : jüngster Spieler, der je in einer EM-Endrunde auf dem Platz stand:18 Jahre 71 Tage (EM2012)

