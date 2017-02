Das Rätselraten geht weiter: Trainer Niko Kovac braucht im Spiel der Frankfurter Eintracht bei Hertha BSC einen Lückenfüller in der Abwehrzentrale. Heißer Kandidat ist Bastian Oczipka, dem die Taktik jedoch erst einmal reichlich egal ist.

Besonders lange waren die Spieler der Frankfurter Eintracht nicht auf dem Platz, als Niko Kovac das Training am Dienstag schon wieder beendet hatte. Nach rund 70 Minuten trabten die Profis vom Übungsplatz und verschwanden kurz darauf in den Stadion-Katakomben. Große Erkenntnisse für das Auswärtsspiel am Samstag (18.30 Uhr) in Berlin brachte die letzte öffentliche Einheit dieser Woche nicht. Und damit bleibt auch die Frage nach der Besetzung der vakanten Innenverteidigung vorerst offen.

Im defensiven Zentrum muss Kovac in der Hauptstadt improvisieren: Die Stammspieler David Abraham (Rotsperre) und Jesús Vallejo (Muskelfaserriss) meldeten sich im Chaos-Spiel gegen Ingolstadt ab und stehen gegen Hertha nicht zur Verfügung. Heißer Anwärter auf einen Platz neben dem einzigen im Kader verbliebenen - und wohl gesetzten - Innenverteidiger Michael Hector ist damit Bastian Oczipka.

Oczipka für Aushilfsjob bereit

Der Linksverteidiger war bereits beim Sieg im DFB-Pokal-Achtelfinale in Hannover auf diese Position gerückt und zeigte sich einem neuerlichen Aushilfsjob gegenüber nicht abgeneigt. "Ich habe ja schon öfters in der Dreierkette gespielt, gerade in der letzten Saison", erklärte der 28-Jährige. Gemeinsam mit Hector und "Libero" Makoto Hasebe, der laut Oczipka ohnehin seine besten Spiele in dieser Formation gemacht habe, eine denkbare Variante. Dumm nur, dass Hasebe für den gelbgesperrten Omar Mascarell eigentlich auch im defensiven Mittelfeld gebraucht wird.

Für Oczipka ist die Systemfrage letztlich aber nicht das Entscheidende. Er wisse nicht, "ob wir in einer Dreier- oder Viererkette auflaufen". Viel wichtiger sei es, die Konzentration und "Aggressivität, die uns stark gemacht hat", wieder aufs Feld zu bringen, appellierte der gebürtige Rheinländer.

Keine Sorge ums Selbstvertrauen

Die sportliche Misere mit zwei Niederlagen in Folge wollte Oczipka nicht zu hoch hängen. "Wir haben uns das Leben mit vielen Fehlpässen selbst schwer gemacht." In der Tabelle stünde die Eintracht trotzdem gut da, der Defensivspieler glaubt daher nicht, "dass unser Selbstvertrauen leidet".

Auch auf den personellen Engpass im Abwehrzentrum blickte Oczipka ohne Sorge: "Das gibt es in einer Saison immer mal, dass ein paar verletzt sind und ein paar gesperrt." Die Mannschaft werde die aktuellen Ausfälle aber kompensieren. Oczipka versprach den Fans für das kommende Wochenende "eine schlagkräftige Truppe".

