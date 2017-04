Kein Spiel wie jedes andere - und doch geht es um drei Punkte: Die Frankfurter Eintracht rechnet sich am Samstag bei Borussia Dortmund durchaus Zählbares aus. Und manche Statistik spricht tatsächlich für die Hessen.

Das Gastspiel der Eintracht am Samstag (15.30 Uhr) bei Borussia Dortmund wird für die Hessen nicht nur wegen des zurückliegenden Anschlags auf den BVB-Mannschaftsbus und damit das Team kein Spiel wie jedes andere. Auch rein sportlich droht den Frankfurtern ein schwerer Gang, schließlich verloren die Westfalen seit zwei Jahren kein Heimspiel mehr. Warum sich die Eintracht trotzdem etwas ausrechnen kann, verraten wir in unserem Angeberwissen.

Vorteil Champions League

Bei Borussia Dortmund fiel die Konzentration auf den Fußball angesichts der Vorkommnisse rund um das Champions-League-Spiel gegen den AS Monaco äußerst schwer. Rein statistisch gesehen, kämpft der BVB aber besonders im Anschluss an eine Europacup-Woche mit Formproblemen. Es kam in dieser Saison schon dreimal vor, dass die Borussen nach einem Spiel in der Königsklasse am Wochenende darauf in der Liga eine Pleite kassierten. Dortmund verlor zudem am letzten Wochenende zum dritten Mal im Jahr 2017 und damit schon genauso häufig wie in den 16 Spielen vor der Winterpause. Außerdem können die Frankfurter von sich behaupten, die bessere Defensive zu haben: Der BVB kassierte 32 Gegentreffer, die Eintracht bislang nur 30.

Eintracht fürchtet Erich Ribbeck

Zugegeben: Die Bilanz der Eintracht in Dortmund liest sich nicht allzu schön aus Sicht der Hessen. Der 3:2-Sieg im Februar 2010 war der einzige Frankfurter Erfolg in Dortmund in den letzen 19 Jahren. Die Westfalen ihrerseits feierten in der Bundesliga gegen keine andere Mannschaft mehr Heimsiege als gegen die Eintracht. Aber: Diese Statistiken wollen die Frankfurter natürlich aufbessern und gleichzeitig einen weiteren Negativrekord vermeiden: Sollte die Eintracht ihr Gastspiel beim BVB zu Null verlieren, wäre dies die fünfte Auswärtsniederlage ohne eigenes Tor in Folge. Das gab es in der Vereinsgeschichte bisher nur einmal und zwar in der Saison 1970/71 unter Erich Ribbeck.

Dortmund ist zu Hause eine Macht

Während man bei der Eintracht bei Heimspielen nicht selten auf die Heimstärke verweist - die Frankfurter haben in dieser Saison zwölf ihrer 14 Partien vor heimischen Publikum nicht verloren - ist auch der BVB zu Hause eine absolute Macht. Die Westfalen sind seit unglaublichen 34 Spielen im eigenen Stadion ungeschlagen. Das entspricht zwei ganzen Spielzeiten.

Gute Erinnerungen an das Hinspiel

Im Hinspiel gingen die Frankfurter zu Hause gegen den BVB als Sieger vom Platz. Nach einem furiosen Start in die zweite Halbzeit - Szabolcs Huszti erzielte nur Sekunden nach Wiederanpfiff den 1:0-Führungstreffer - und einer unmittelbaren Antwort von Haris Seferovic auf Pierre-Emerick Aubameyangs zwischenzeitlichen Ausgleich, stand es am Ende 2:1 für die Eintracht. Und das, obwohl Dortmund mit dem Selbstbewusstsein eines Sieges über Bayern München angereist war. Nun verloren die Borussen vergangene Woche das Rückspiel in München mit 1:4 und kassierten damit ihre höchste Saisonniederlage. Was das für die Eintracht bedeutet? Mal sehen.