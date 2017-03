Eintracht Frankfurt hat auswärts beim FC Bayern deutlich verloren. Das Ergebnis spiegelte den Spielverlauf allerdings kaum wider. Die Hessen präsentierten sich in München furchtlos, vergaßen nur das Toreschießen.

Die Eintracht hat im Auswärtsspiel beim FC Bayern die fünfte Niederlage in Folge in der Bundesliga kassiert. Frankfurt verkaufte sich beim 0:3 (0:2) teurer, als es das nackte Ergebnis vermuten lassen würde: Besonders in der ersten Hälfte attackierte die Mannschaft von Trainer Niko Kovac gefährlich, verpasste aber in Person von Branimir Hrgota mehrfach einen Treffer.

Die Hausherren erteilten den Hessen eine Lehrstunde in Sachen Effizienz: Doppeltorschütze Robert Lewandowski (39., 55.) und Douglas Costa (41.) besorgten die Treffer für die Münchener, die lange Zeit ihre Schwierigkeiten hatten, Frankfurt in Schach zu halten. Nach dem 3:0 brachten die Bayern ihren Vorsprung locker ins Ziel.

Verkehrte Welt in München

Kurios, aber wahr: Die personell durch etliche Ausfälle geplagten Gäste stellten vor 75.000 Zuschauern in München lange Zeit das bessere Team. Die Bayern spielten schlampig und luden mit vielen Fehlpässen die Eintracht zu Offensivaktionen ein. Hrgota war nach einem wunderbaren Zuspiel von Ante Rebic auf dem Weg zum 1:0. Der Schwede hatte Bayern-Torwart Manuel Neuer schon umspielt, aber dann stoppte ihn noch der von hinten heranstürzende Weltmeister Mats Hummels mit einer Weltklasse-Grätsche (19.). Bei einer erneuten Hereingabe von Rebic verpasste Hrgota später das 1:1 (40.).

Was individuelle Klasse ausmacht, demonstrierten die Bayern. Nach einem langen Ball von Javi Martínez erzielte Lewandowski nach einer feinen Koproduktion mit Thomas Müller sein 20. Saisontor. Und der Brasilianer Costa konnte nach perfekter Vorarbeit von David Alaba das 2:0 nachlegen. Die Eintracht war am Ende einer guten ersten Hälfte zweimal bestraft worden. Das 2:0 entsprach nicht dem Spielverlauf.

Hasebe bei Rettungstat verletzt

Auch nach der Pause agierten die Bayern effektiver. Nach einem weiteren langen Ball von Martínez überlupfte Müller Eintracht-Torwart Lukas Hradecky, aber Makoto Hasebe konnte vor der Torlinie klären. Der Japaner verletzte sich bei seiner Rettungsaktion, weil er mit dem Bein gegen den Torpfosten prallte (48.).

Auf der Gegenseite traf der starke Rebic nur die Latte (50.). Das Anschlusstor hätte noch einmal für Spannung sorgen können. Die beendete Lewandowski mit seinem 21. Saisontor nach Flanke von Arjen Robben. Bevor der Pole ausgewechselt wurde, hätte er sogar noch zum dritten Mal treffen können, aber er schoss frei auf Hradecky zulaufend am Eintracht-Tor vorbei (67.).

Russ und Fabián machen Mut

Bei der Eintracht feierte nicht nur der für Hasebe eingewechselte Marco Russ sein Bundesliga-Comeback nach knapp 300 Tagen. Mit Marco Fabián gab es auch einen zweiten Rückkehrer. Der Mexikaner durfte nach langwierigen Rückenproblemen gegen Ende auch noch ein paar Minuten Bundesliga-Luft schnuppern.

Weitere Informationen FC Bayern München - Eintracht Frankfurt 3:0 (2:0) München: Neuer - Lahm, Martinez (65. Boateng), Hummels, Alaba - Vidal (77. Sanchez), Thiago - Robben,Müller, Costa - Lewandowski (75. Coman)



Frankfurt: Hradecky - Hector, Hasebe (64. Russ), Abraham - Chandler, Mascarell, Gacinovic, Tawatha - Blum (70. Barkok), Rebic - Hrgota (78. Fabian)



Tore: 1:0 Lewandowski (38.), 2:0 Costa (41.), 3:0 Lewandowski (55.)



Gelbe Karten: Alaba, Vidal - Hasebe, Mascarell



Schiedsrichter: Schmidt (Stuttgart)

Zuschauer: 75.000 (ausverkauft) Ende der weiteren Informationen

