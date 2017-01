Seit zehn Jahren predigt Pfarrer Eugen Eckert in der Frankfurter Stadionkapelle.

Seit zehn Jahren predigt Pfarrer Eugen Eckert in der Frankfurter Stadionkapelle. Bild © Rhode/Storch

Im Bauch des Frankfurter Fußball-Tempels feiert die Stadionkapelle ihr zehnjähriges Bestehen. Pfarrer Eugen Eckert blickt zurück auf eine bewegte Zeit mit vielen frommen Eintracht-Wünschen – und freut sich über gläubige Spieler.

Die Kapelleim Frankfurter Stadion ist in den Farben der Eintracht gestaltet. Allerdings eher zufällig: Der Stuttgarter Bildhauer Werner Pokorny, der die am 18. Januar 2007 eingeweihte Kapelle gestaltete, wählte zumindest das Rot als Farbe von Leben, Leidenschaft und der Dynamik des sportlichen Wettkampfes.

Eugen Eckert, der einzige Stadionpfarrer Hessens und einer von nur wenigen in Deutschland, ist von Anfang an dabei. Damals wollte er die Arbeit als Seelsorger im Stadion für ein Jahr ausprobieren. "Na ja, und jetzt bin ich zehn Jahre dabei", sagt der 62-Jährige lächelnd. Das Kapellenjubiläum wird am 29. Januar um 15 Uhr gefeiert.

Linksaußen beim FSV

Der Pfarrer hat schon lange eine klare Affinität zum Fußball. Seit Januar ist er obendrein Referent für "Kirche und Sport" der Evangelischen Kirche Deutschlands (EKD). "Ich war in meiner Jugend ein gefürchteter Linksaußen beim FSV Frankfurt - also nicht bei der Eintracht", erzählt er. In der Pfarrermannschaft der Kirche spielte er auch jahrelang.

Eckert ist zudem musikalisch, er spielt in einer Band und übernimmt bei Gottesdiensten in der Kapelle oft selbst die musikalische Begleitung. Als Stadionpfarrer trifft er sich mit Konfirmandengruppen, kirchlichen Gesprächskreisen, Schulklassen, Lehrer- und Politikergruppen auf Stadionbesuch und betreut, mangels eines katholischen Kollegen, auch Firmlingsgruppen.

Taufen, Hochzeiten, Todesfälle

Immer wieder bildet die kleine Kapelle mit den individuell gestalteten roten Stühlen und dem schweren Holzaltar auch den Rahmen für besondere Familienfeste: In den vergangenen zehn Jahren konnte Eckert 105 Taufen und knapp 25 Hochzeiten vornehmen. "Für dieses Jahr sind schon sieben Taufen verabredet", erzählt er.

Über 100 Taufen fanden in den vergangenen Jahren in der Stadionkapelle statt. Bild © Rhode/Storch

Der Blick ins Gästebuch und auf Babys im Eintracht-Strampler lässt ahnen: Für viele Fans ist die Taufe im Stadion ein Muss. Eckert erinnert sich gut an ein Elternpaar, das aus Rosenheim anreiste, um ihr Kind taufen zu lassen. Die gebürtigen Frankfurter, die zu jedem Heimspiel in die alte Heimat pendelten, hofften mit der Stadion-Taufe zu erreichen, dass aus dem Baby "bloß kein Bayern-Fan wird".

Aber auch Sportler oder Menschen, die bei Stadion-Führungen auf die Kapelle aufmerksam wurden, feierten hier Hochzeit oder Taufe. Andere kommen, um Trost zu suchen, etwa am Todestag eines Freundes oder geliebten Menschen, mit dem sie jahrelang die Fußball-Leidenschaft auf der Tribüne teilten.

Das Gespräch suchen

Doch wie kam es überhaupt zu der Entscheidung, eine Stadionkapelle mit eigenem Seelsorger einzurichten? "Wir wissen, dass viele Menschen der Kirche den Rücken kehren", sagt Eckert. "Und da wir auch wissen, dass in einem Stadion Menschen aller Milieus zusammenkommen, ist das eine Idee, die nach vorne geht. Wir müssen viel engagierter und offensiver auf Menschen zugehen, ihnen Türen öffnen, sie einladen und das Gespräch suchen."

An Spieltagen geschlossen

An Spieltagen bleibt die Kapelle geschlossen. Bild © Rhode/Storch

Ausgerechnet an Spieltagen ist das allerdings in der Kapelle selbst nicht möglich, denn sie liegt im VIP-Bereich und ist während der Eintracht-Spiele aus Sicherheitsgründen geschlossen. "Als Kirche haben wir uns das anders vorgestellt", räumt Eckert ein. Privat sei er während der Spiele aber oft im Stadion und stehe für Gespräche bereit.

Die Chancen, etwa bei emotionsgeladenen Lokalderbys als Schlichter zu wirken, hält der Pfarrer für gering: "An Spieltagen ist das eine fromme Illusion. Es gibt ja leider dieses Massenphänomen, dass Menschen sich auch gegenseitig aufschaukeln und Eskalationen möglich sind - da ist dann die einzige Ordnungsmacht die Polizei." Auch Freude über den Sieg oder Trost bei Niederlagen würden "wohl eher beim Bier als in der Kirche" geteilt, räumt er ein.

Spieler als Kirchen-Botschafter

Während die Kirche im Stadion Präsenz zeigt, kann ein Bekenntnis von Sportlern zur Religion auch für die kirchliche Arbeit "ganz großen Rückenwind" bedeuten. "Solche Spieler oder Trainer erreichen jugendliche Milieus, sie erreichen auch Leute, die distanziert von Kirche sind", betont der Stadionpfarrer. "Uns öffnet so etwas dann natürlich auch Türen, um neue Wege zu Menschen finden zu können."

Zwar hat die FIFA Botschaften jeglicher Art unter dem Trikot verboten. "Aber die Spieler haben inzwischen ja ganz andere Wege gefunden, sich auszudrücken", sagt Eckert lachend. "Sie bekreuzigen sich. Oder viele lassen sich auf dem Arm ein Kreuz tätowieren, das sie küssen, wenn sie ein Tor erzielt haben. Bekenntnismöglichkeiten sind auf jeden Fall gegeben und es gibt nicht wenige, die sie nutzen."