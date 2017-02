Schlusslicht der Fair-Play-Tabelle – aber noch lange keine Treter-Truppe: Maik Franz hat kein Verständnis für die Kritik an der aggressiven Spielweise von Eintracht Frankfurt. Friedlich gibt er sich nur beim Ergebnistipp vor dem Spiel gegen die Hertha.

Wer auf den Spitznamen "Iron Maik" hört, ist fußballerisch mit Sicherheit näher an der Grätsche als am Übersteiger zu verorten. Maik Franz, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, war zu seiner aktiven Zeit, die ihn auch zwei Jahre nach Frankfurt führte, der Prototyp des "Aggressive Leaders" und in dieser Rolle in der ganzen Liga berüchtigt. Von den Gegnern gefürchtet, von den eigenen Fans geliebt – und damit ein Abbild der heutigen Mannschaft von Eintracht Frankfurt.

Kein Blut - kein Problem

Das Team von Trainer Niko Kovac ist mit 56 Gelben, einer Gelb-Roten und vier Roten Karten nach 21 Spieltagen das mit Abstand härteste Team der Liga (der HSV folgt mit 43 Gelben, zwei Gelb-Roten und drei Roten). Kritik an der robusten Spielweise der Frankfurter gibt es daher beinahe im Wochen-Rhythmus. Für Franz, der inzwischen beim Drittligisten 1. FC Magdeburg zum sportlichen Leiter ausgebildet wird, eine fadenscheinige Diskussion. "Die Spieler der Eintracht haben noch keinen krankenhausreif getreten", verteidigte der 35-Jährige im Gespräch mit dem hr-sport seine ehemaligen Kollegen. Die Karten-Statistik sei demnach "völlig egal".

Für Franz, der in seiner Karriere in 305 Pflichtspielen 98 Mal die Gelbe, dreimal die Ampel- und sechsmal die Rote Karte vor die Nase gehalten bekam, gehört Körperkontakt genauso zum Fußball wie Doppelpässe. Dem Vorwurf, dass die Eintracht eine Treter-Truppe sei und sich mit unfairen Mitteln in die Spitzengruppe der Bundesliga geschummelt habe, widerspricht er vehement. "Es ist ja nicht so, dass die nur kreuz und quer über den Platz grätschen."

Sympathie-Punkte zählen in der Tabelle nicht

Vielmehr habe es Kovac geschafft, die richtige Balance zwischen Einsatz und Eleganz zu finden. Fehlendes Talent werde mit einem Plus an Willen wettgemacht. Mit diesem klassischen Underdog-Verhalten hat sich die Eintracht vom Fast-Absteiger innerhalb weniger Monate zu einem ernsthaften Bewerber um einen Europapokal-Platz entwickelt. Und das völlig verdient, wie Franz findet: "Die Eintracht holt mit dieser Kombination aus gesunder Aggressivität und fußballerischen Aspekten das Maximale heraus", lobte er.

Die mangelnde Zurückhaltung in Zweikämpfen hat allerdings auch ihre Schattenseiten. Beim schwierigen Auswärtsspiel der Eintracht bei Hertha BSC am Samstag (18.30 Uhr) fehlen mit Rotsünder David Abraham und dem ligaweit fleißigsten Kartensammler Omar Mascarell (10. Gelbe) gleich zwei wichtige Defensiv-Stützen aufgrund von Verstößen gegen die Fußballregeln. Da zudem Jesus Vallejo verletzungsbedingt ausfällt, haben die Frankfurter in der Abwehr ein Problem. "Die werden der Eintracht natürlich fehlen", glaubt auch Franz, der sich für das Duell seiner beiden Ex-Vereine "am besten ein torreiches Remis" wünscht.

Nett ist die kleine Schwester von...

Die Hertha, übrigens auf Platz fünf der Fairplay-Tabelle, liegt nach dem Last-Minute-Unentschieden gegen den FC Bayern noch einen Punkt und einen Rang hinter den Hessen. Der Verlierer des direkten Duells könnte aus den Europa-League-Rängen rutschen, für beide steht viel auf dem Spiel. Eine Partie mit Kuschelfaktor erwartet Franz deshalb nicht. Es wird ordentlich zur Sache gehen: "Es ist ja immer die Frage, was man will: Den ersten Platz in der Fairplay-Tabelle und hinten rumgurken oder aus seinen Mitteln das Optimum rausholen?"