Trainingsauftakt am Dienstag, Abflug am Mittwoch, die erste Einheit in der Wüste am Donnerstag: Trotz guter Hinrunde hat Niko Kovac mit der Frankfurter Eintracht im Trainingslager in Abu Dhabi viel vor. Auf diese fünf Punkte legt er besonders Wert.

1. Neuzugänge integrieren und das perfekte Team basteln

Ob Lukas Hradecky im Tor, Makoto Hasebe in der Defensive oder - in vielen Phasen - Marco Fabián im Angriff: Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt konnte sich über weite Strecken der Hinserie auf seine Leistungsträger verlassen. Trotzdem wollen Trainer Niko Kovac, Sportvorstand Fredi Bobic und Sportdirektor Bruno Hübner die Mannschaft weiter verbessern, auch in Form von Neuzugängen. Der Wechsel von Andersson Ordónez war schon länger bekannt, Max Besuschkow gesellte sich am Dienstag dazu. Zudem reist ein Eigengewächs mit ins Trainingslager nach Abu Dhabi: Sahverdi Cetin. "Er ist ein B-Jugendlicher, der große Fähigkeiten hat", lobte Kovac.

Von den Neuzugängen, Trainingsgästen sowie von denjenigen, die nach einer längeren Verletzung zum Team zurückkehren, erhofft sich der Trainer eine Belebung des Konkurrenzkampfes. "Es hat keiner einen Freibrief, es fängt alles wieder bei null an. Jeder muss um seinen Stammplatz kämpfen", sagte er. Von diesen Aussagen ausdrücklich ausgenommen ist Marco Russ, der nach überstandener Tumor-Erkrankung erstmals wieder mittrainierte. Kovac: "Wir werden ihn ganz behutsam aufbauen und ihn nicht verheizen." Haris Seferovic, um den sich seit Wochen Wechselgerüchte ranken, solle die Vorbereitung wie alle anderen "durchziehen", um im Bedarfsfall einsetzbar zu sein.

Andersson Ordónez Bild © Rhode/Storch

2. Das Angriffsverhalten verbessern

29 Punkte, aber 'nur' 22 Tore: Von allen Bundesliga-Clubs, die derzeit einen internationalen Startplatz belegen, hat die Eintracht die wenigsten Treffer erzielt. "Wir werden im technisch-taktischen Bereich arbeiten", umriss Kovac daher die Hauptinhalte des Stundenplans der Frankfurter, die bis zum 15. Januar in den Vereinigten Arabischen Emiraten bleiben werden. "Wir müssen zusehen, dass wir uns im Angriffsverhalten verbessern und unsere Gegner bespielen können. Wir wollen die nötigen Mittel finden, um uns Chancen herauszuspielen und Tore zu erzielen." Aktuell verteilt sich genau das aber auf wenige Torjäger-Schultern: Alex Meier (vier Treffer), Branimir Hrgota und Fabián (je drei).

3. Die Auswärtsstärke beibehalten

Beim Blick auf den Spielplan wird Kovac vielleicht nicht unbedingt angst und bange, die eine oder andere Alarmglocke dürfte dennoch anspringen. "Gegen alle Mannschaften, die oben stehen, spielen wir auswärts", sagte er. "Das bedeutet, dass wir defensiv arbeiten müssen. Wir wollen das optimieren und weiterhin zusehen, dass wir Automatismen bilden." Nach der Winterpause gastieren die Hessen am 21. Januar (18.30 Uhr) beim Aufsteiger und Tabellenzweiten Leipzig, später geht es noch nach Berlin (25. Februar), München (11. März) und Köln (4. April). Auch gegen Dortmund müssen die Frankfurter in der Rückrunde Mitte April auswärts ran. Ihre Auswärtsbilanz in der laufenden Saison: drei Siege, zwei Remis und drei Niederlagen, das macht elf Punkte und Rang vier in der Auswärtstabelle.

4. Die richtige Belastungs-Balance finden

In der Sommervorbereitung, als Kovac die Eintracht wochenlang für die Hinrunde schwitzen ließ, legten die Hessen eine enorme konditionelle Grundlage. Aber auch wenn der Trainer mit dem Ende der freien Tage gleichermaßen das Ende der "Komfortzone" einläutete: Einen vergleichbaren Aufwand kann Frankfurt diesmal bis zum Leipzig-Spiel nicht betreiben. "In den drei Wochen werden wir auf keinen Fall so intensiv trainieren können", sagte Kovac. "Wir werden zwar schon die eine oder andere Einheit intensiv trainieren. Aber wenn man zu viel macht, kann es nach hinten losgehen. Wir müssen die Spieler zum ersten Spiel frisch ans Werk bringen."

5. In Freundschaftsspielen Wettkampfhärte proben

Zwei Testspiele waren angekündigt, zwei Testspiele sollen es werden - aktuell gibt es aber nur einen Gegner: Weil die Partie gegen den Hamburger SV ausfällt, sucht die Eintracht für den 8. Januar noch nach einem Kontrahenten. Fest steht damit nur das Duell mit dem russischen Club Zenit St. Petersburg zum Abschluss des Trainingslagers am 14. Januar. "Wir sind dran, noch ein Spiel festzumachen", so Kovac. "Es sieht ganz gut aus."