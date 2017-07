Das sportliche Gesicht der Frankfurter Eintracht verändert sich auch in diesem Sommer. Wir verraten Ihnen, welche fünf Merkmale den Auftritt der Hessen künftig beeinflussen werden.

1. Mehr Tiefe und Erfahrung im Kader

Das größte Manko der vergangenen Eintracht-Saison beschrieb Sportdirektor Bruno Hübner in einem FAZ-Interview jüngst so: "Bei der Analyse ist uns klargeworden, dass der Kader noch breiter und ausgeglichener werden muss. Wir haben zu oft nicht das zeigen können, was wir wollten, weil wir durch Verletzungen Probleme bekommen haben." Problem erkannt – Problem gebannt?

Auf dem Transfermarkt waren die Frankfurter so aktiv wie selten zuvor. Die Rekord-Ablösesummen von sieben Millionen Euro für Sébastien Haller beziehungsweise sechs Millionen Euro für Jetro Willems sind ein Indiz dafür. Ein anderes ist, dass das Kovac-Team auf gewissen Positionen dreifach besetzt ist. In der Sturmspitze beispielsweise buhlen Haller, Branimir Hrgota sowie Luka Jovic um regelmäßige Einsätze. Und "Fußballgott" Alex Meier ist ja theoretisch auch noch da. Nicht ausgeschlossen, dass im Frankfurter Stadtwald demnächst das Wort Rotation des Öfteren zu hören sein wird.

Hinzu kommt ein gewisser Grad an internationaler Erfahrung, den der Kader der Hessen mittlerweile vorweisen kann. Jonathan de Guzman stand in insgesamt 36 Europapokal-Partien auf dem Platz, bei Gelson Fernandes sind es 23. Die Routine der beiden Neuzugänge soll die Eintracht bereichern.

2. Weniger Leihspieler, mehr Kaufoptionen

Jesús Vallejo, Michael Hector, Guillermo Varela, Marius Wolf, Ante Rebic und Shani Tarashaj – waren in der vergangenen Saison sechs Spieler ausgeliehen, so sind es in der neuen Runde nur noch drei: Carlos Salcedo, Luka Jovic und Wolf. Für Innenverteidiger Salcedo und Mittelstürmer Jovic, der gleich für zwei Spielzeiten ausgeliehen wurde, besitzen die Hessen offiziell eine Kaufoption. Einem aktuellen kicker-Bericht zufolge gilt das auch für Rechtsaußen Wolf.

Das zeigt: Die Eintracht setzt im sportlichen Bereich verstärkt auf Kontinuität. Zwar hatte Kovac im vergangenen Jahr kaum Probleme, aus einer neu zusammengestellten Mannschaft eine über weite Strecken funktionierende Einheit zu formen. Auf Dauer soll sich das Modell, immer wieder neue Leihspieler integrieren zu müssen, aber offenbar nicht durchsetzen.

3. Winter-Neuzugänge blühen auf

Waren die Verpflichtungen während der Winterpause noch als Perspektiv-Transfers zu sehen, so werden beispielsweise Andersson Ordóñez und allen voran Max Besuschkow nach und nach zu wichtigen Elementen in Kovacs Repertoire. Ordóñez stand beim Testspiel gegen Sassuolo am Donnerstag 60 Minuten lang auf dem Platz, Besuschkow sogar 85. Ein Einsatz, der sich für den 20-Jährigen richtig gelohnt hat.

"Er ist derjenige, der in der Vorbereitung schon weit vorne ist", fand der Trainer anschließend positive Worte. "Max ist schon im jungen Alter ein Vollprofi. Er ordnet alles dem Fußballerleben unter – auf und neben dem Platz." So viel Lob ist dem Mittelfeldspieler selbst allerdings nicht geheuer: "Es geht nicht um Gewinner und Verlierer. Ich versuche, jeden Tag Gas zu geben und mich weiterzuentwickeln und will in den Spielen den nächsten Schritt machen."

4. Die Eintracht sucht den Weg in die Mitte

Das ist auffällig: Mit Haller und Jovic hat die Eintracht zwei ausgewiesene Mittelstürmer verpflichtet. Daichi Kamada – der Neue fürs offensive Mittelfeld – ist ebenfalls einer für die Zentrale. Fehlen also theoretisch nur noch die Flanken von den Außen, die die Torjäger in der Mitte mit guten Gelegenheiten versorgen.

Makoto Hasebe ist derjenige, der erneut sicherstellen soll, dass es dazu auch kommt. Der Japaner könnte – sofern er rechtzeitig zu 100 Prozent fit ist – erneut das wichtigste Bauteil im Spielaufbau sein. Entweder im defensiven Mittelfeld auf der Sechser-Position, oder in der Abwehrkette. "Als Libero hat man von hinten alles im Blick, kann mehr mit Auge spielen. Ich glaube, das liegt mir, da kann ich meine Erfahrungen ganz gut einbringen", sagte Hasebe kürzlich der Frankfurter Rundschau .

5. Konkurrenzkampf belebt das Geschäft

Niko Kovac droht auf gewissen Positionen die Qual der Wahl. Durch die neue Variabilität im Kader haben nur wenige Profis einen Stammplatz sicher. Willems könnte einer von ihnen sein, da er explizit als Ersatz für den zu Schalke 04 abgewanderten Linksverteidiger Bastian Oczipka verpflichtet wurde. Aber auf den anderen Positionen?

In der Innenverteidigung stehen mit David Abraham, Marco Russ, Ordóñez und dem noch verletzten Salcedo vier Kräfte für zwei bis drei Plätze zur Verfügung, ergänzt wird das Angebot durch Youngster Noel Knothe. Auf der rechten Außenbahn soll Danny da Costa Druck auf Chandler machen. Und auch im Sturm bahnt sich der bereits angedeutete spannende Konkurrenzkampf an.

Bis zum ersten Pflichtspiel im DFB-Pokal gegen Erndtebrück (12. August) bleiben Kovac zwei Wochen, um seine erste Elf zu finden.