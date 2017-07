Der Nächste, bitte! Die Frankfurter Eintracht präsentiert im Trainingslager den achten Neuzugang. Eine Überraschung war das nach Twitter-Turbulenzen nicht mehr.

Die Verpflichtung von Jonathan de Guzman war kein Geheimnis mehr. Der im Mittelfeld auf allen Positionen einsetzbare Niederländer mit kanadischen Wurzeln hat den SSC Neapel verlassen und für drei Jahre bei der Frankfurter Eintracht unterschrieben. Das bestätigte der Bundesligist am Montag. "Ich freue mich unheimlich auf die Bundesliga und natürlich auf die Eintracht", wird De Guzman in einer Mitteilung des Clubs zitiert.

Ein Ex-Nationalspieler für die Eintracht

Der 29-Jährige, der in Toronto geboren wurde und zuletzt von Neapel an Chievo Verona ausgeliehen war, befindet sich bereits im Trainingslager der Eintracht in den USA und kam auch beim Testspiel gegen die Seattle Sounders (1:1) schon zum Einsatz. "Ich möchte gerne noch einmal eine Herausforderung annehmen", sagte er.

De Guzman kommt mit der geballten Erfahrung von 355 Pflichtspielen nach Frankfurt. Er war in den großen Ligen in England, Italien und Spanien aktiv und bestritt zudem 14 Länderspiele für die Niederlande.

Transfer-Leak bei Twitter

Für Aufsehen hatte der insgesamt achte Frankfurter Neuzugang unfreiwillig und ohne eigenes Zutun unmittelbar nach seinem bestandenen Medizincheck in der vergangenen Woche gesorgt. Ein Kumpel hatte bei Twitter ein Foto De Guzmans in der Eintracht-Geschäftsstelle gepostet und zum erfolgreichen Wechsel gratuliert. Nach Klärung letzter Details ist dieser nun auch offiziell perfekt.