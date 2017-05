Zum Abschluss der Saison empfangen im Jahr 2017 beispiellos erfolglose Frankfurter historisch starke Leipziger. Immerhin etwas gibt es für die Eintracht am Samstag zu feiern. Der Faktencheck zum 34. Spieltag.

Das letzte Spiel der Saison. Für Eintracht Frankfurt geht es im Heimspiel gegen RB Leipzig (Samstag, 15.30 Uhr) darum, Selbstvertrauen für das anstehende Pokalfinale gegen Borussia Dortmund zu tanken. Die Gäste gehen als Vizemeister auf eine Ehrenrunde im Waldstadion. Die Fakten zum Spiel gibt es im Angeberwissen.

Rote Laterne reserviert

Wie dringend die Eintracht ein Erfolgserlebnis nötig hat, zeigt sich beim Blick auf die Bilanz des Jahres 2017. Dort steht Frankfurt bereits vor dem 34. Spieltag als schlechteste Mannschaft der Bundesliga fest. Nur zwölf Punkte hat das Team von Trainer Niko Kovac seit Jahresbeginn gesammelt, Darmstadt 98 ist mit 16 Zählern im selben Zeitraum "enteilt". Auch die zwölf Tore im Jahr 2017 markieren den Tiefstwert im Ligavergleich.

Historische Leipziger

Im Gegensatz dazu RB Leipzig: Mit schon jetzt 20 Siegen wurde der Bestwert eines Aufsteigers von Bayern München aus der Saison 1965/66 eingestellt, in Frankfurt winkt nun der ewige Rekord. Und eine weitere Bestmarke ist drin: Bei einem Leipziger Sieg würde die Hasenhüttl-Elf den 1. FC Kaiserslautern aus der Meistersaison 1997/98 (68 Punkte) überflügeln.

Goldene Ananas

Bei so vielen Extremen geht eines unter: Tabellentechnisch gibt es zum Saisonfinale kaum eine Begegnung, die weniger Zuschauer vor die Bildschirme locken dürfte. Bei allen wichtigen Entscheidungen um Europa und Abstieg ist die Paarung Frankfurt gegen Leipzig nur eine von zweien, in denen es sprichwörtlich um die Goldene Ananas geht. Die andere bestreiten Ingolstadt und Schalke.

Das Waldstadion brummt

Zum Glück können sich die Frankfurter auf ihre treue Anhängerschaft verlassen. Die Eintracht glänzt in der laufenden Saison mit einem Zuschauerschnitt von 49.063. So viele sind in der Geschichte des Vereins noch nie ins Waldstadion gepilgert.

Generalprobe für Berlin

Psychologisch hat die Partie für die Eintracht unabhängig vom Tabellenstand einen großen Stellenwert. Mit einem positiven Spielverlauf wollen sich die Frankfurter auf das anstehende Pokalfinale gegen Borussia Dortmund in Form bringen. In Berlin winkt der erste Titel seit 29 Jahren. 1988 hatte die Eintracht den DFB-Pokal dank eines 1:0 im Endspiel gegen Bochum geholt.

