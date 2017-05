Trotz langer Verletzungspause blickt Guillermo Varela durchweg positiv auf seine Zeit bei der Frankfurter Eintracht. Der Rechtsverteidiger genießt den Wohlfühlfaktor – was auch an seiner Schwester liegen könnte.

Mitten im Pressegespräch mit Guillermo Varela gab es am Donnerstag einen kurzen Ausflug in die Etymologie. Eintracht-Dolmetscher Stéphane Gödde nutzte die Gunst der Stunde und erklärte den anwesenden Gasthörern die Herkunft von Varelas Spitznamen "Gische". Grund sei das Doppel-L im Vornamen des Rechtsverteidigers, das auf dem ganzen Planeten höchst unterschiedlich ausgesprochen werde: Von Mallorca-Liebhabern mit Vorliebe einfach als Doppel-L [ll], von Spaniern als eine Mischung aus L und J [lj] und von Argentiniern eben als [sch]. "Deswegen Gische", so Gödde, der es dann auch noch einmal allgemeinverständlich ausdrückte: "Die Entsprechung im Deutschen ist übrigens Wilhelm."

Die Schwester schmeißt den Haushalt

Dieser Wilhelm aus Uruguay ist seit nunmehr rund neun Monaten bei der Eintracht und hat sich in dieser Zeit bestens eingelebt. Gemeinsam mit seiner älteren Schwester Florencia, deren Ehemann und Sohn wohnt er in Frankfurt und genießt dabei das Rundum-Sorglos-Paket eines aufstrebenden Fußball-Profis. "Meine Schwester macht alles für mich. Sie kocht, putzt, macht sauber, hält Ordnung." Das einzige, was Varela machen muss, ist Fußball spielen. Allzu oft kam er dazu seit seinem Umzug an den Main jedoch nicht.

Nach einem Bänderriss im Sprunggelenk, den sich Varela am zweiten Spieltag im Hessenderby bei Darmstadt 98 zuzog, hat er öfter in Arztpraxen gesessen als auf dem Fußballplatz gestanden. Auf seinem Zwischenzeugnis stehen Anfang Mai deshalb gerade einmal vier Bundesligaspiele und drei Einsätze im DFB-Pokal. "Ich habe einen großen Teil der Saison verpasst", konstatierte der 24-Jährige, der deshalb in eine ungewisse Zukunft blickt.

Kommt Manchester der Eintracht entgegen?

In seinen wenigen Einsätzen hat der Rechtsverteidiger und Aushilfs-Sechser zwar seine Klasse angedeutet. Ob er aber über das Ende seines Leihvertrag hinaus bei der Eintracht bleiben wird, ist aus gleich zwei Gründen unsicher: Erstens: Da sein Arbeitspapier bei Manchester United im Sommer 2018 ausläuft, ist eine weitere Leihe nicht möglich. Zweitens: Ein Kauf würde wohl viel Geld kosten und wäre nach insgesamt sieben Pflichtspielen mit der berühmten Katze im Sack vergleichbar.

Die Lösung könnte deshalb sein, dass Varela in England verlängert und noch ein Jahr in Deutschland dranhängt. "Diese Option besteht", bestätigte er. Von der Eintracht selbst habe es zwar noch kein Zeichen in diese Richtung erhalten. Ginge es nach ihm, würde er aber vorerst Bundesliga-Spiele unter Niko Kovac gegenüber Premier-League-Partien unter José Mourinho vorziehen. "Ich habe durchaus Lust, weiter für die Eintracht zu spielen", so Varela. "Wenn der Verein das auch möchte, wäre es eine Möglichkeit."

Wohlfühlfaktor entscheidend

Neben den sportlichen Perspektiven reizen Varela an Frankfurt vor allem die schöne Stadt und die gute Stimmung im Team. Im Gegensatz zur "typischen Industriestadt Manchester" stecke Frankfurt voller Leben, dank der "hispanischen Community" habe er zudem auch abseits des Platzes Freunde gefunden und immer was zu tun. "Das kam mir schon entgegen", so Varela, der deshalb auch großzügig darüber hinwegsieht, dass Omar Mascarell und Jesus Valljo seinen Vornamen für uruguayische Ohren falsch aussprechen.

Ob nun Guillermo, Gische oder Wilhelm – Varela fühlt sich wohl. "Die Stadt gefällt mir. Mir gefällt es, dass wir viele junge Spieler haben. Meine Gedanken sind nur hier", bekräftigte er noch einmal seinen Wunsch zu bleiben. Ein Abschied würde ihm schwerfallen und sei - wenn überhaupt - nur mit familiärer Unterstützung (im Haushalt) denkbar: "Wenn ich gehen müsste", so Varela, "würde ich meine Schwester auf alle Fälle mitnehmen."

