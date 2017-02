Hannover 96 gegen Eintracht Frankfurt, 2. Liga gegen Oberhaus: Trotz des Klassenunterschieds zwischen beiden Mannschaften dürfen Fans am Abend auf ein attraktives Pokalspiel hoffen. Die Gastgeber präsentieren sich vor allem offensiv wie ein Erstligist.

90, nein am besten 120 Minuten unter Flutlicht, Krämpfe, offene Knie und schmerzverzerrte Gesichter, an denen Grashalme wie eine eigentümliche Kriegsbemalung kleben: Pokal weckt immer auch die Hoffnung auf Leidenschaft, totale Hingabe und natürlich Heldenstories. Sobald die K.o.-Spiele beginnen, umtreibt Fußball-Deutschland wieder die Romantik, die im Liga-Alltag otmals vergessen wird.

Weitere Informationen Live im Radio Das Pokalspiel der Eintracht in Hannover können Sie am Mittwoch in voller Länge im Radio verfolgen. hr-iNFO ist zum Anpfiff ab 20.45 Uhr live dabei. Den Livestream finden Sie hier . Ende der weiteren Informationen

Dem kann sich auch Eintracht-Trainer Niko Kovac nicht entziehen. "Der DFB-Pokal hat einen ganz besonderen Reiz", sagte der 45-Jährige und erinnerte auf der Pressekonferenz an die großen Feiertage in diesem Wettbewerb. Das letzte Mal, dass die Frankfurter den begehrten Pott in den Nachthimmel strecken durften, ist allerdings schon 29 Jahre her. Und die Eintracht, in den vergangenen Jahren eher Laufkundschaft denn Pokal-Anwärter, hat im Achtelfinale am Mittwoch (20.45 Uhr) eine denkbar unangenehme Aufgabe vor der Brust.

Chance für die Eintracht

Auch wenn Gastgeber Hannover und die Eintracht formal ein Klassenunterschied trennt, so will Kovac die gern bemühte Phrase vom Duell "David gegen Goliath" gar nicht erst aufkommen lassen. "Hannover 96 ist eine Mannschaft mit Erstliga-Etat. Es ist eine Erstliga-Mannschaft, die meiner Meinung nach in der ersten Liga nicht unter den drei letzten Mannschaften wäre." So wies der Kroate etwa ausführlich auf die Stärken des Zweitligisten aus Niedersachsen in Sachen Gegenpressing, Balleroberung und Standards hin.

Dieses Spiel bietet den Hessen aber auch Chancen, denn ein mitspielender Gegner bedeutet immer auch Raum: für Kombinationen und für schnelle Spieler wie den formstarken Ante Rebic oder Mijat Gacinovic, die zuletzt gegen Darmstadt 98 noch gegen eine Wand von Verteidigern anrennen mussten. "Für uns ist klar", sagte Trainer Kovac, "es wird ein intensives Spiel."

Hannover erstarrt nicht in Ehrfurcht

Dem will man in Hannover nicht widersprechen. Die 96er sind aktuell Tabellenzweiter im Unterhaus, haben den zweitstärksten Angriff der Liga und lassen sich auch von einem 1:4 in Fürth nicht aus der Ruhe bringen, das im Zustandekommen mehr als unglücklich aus Hannoveraner Sicht war.

"Wir haben hier in einem Heimspiel die große Chance, eine Runde weiterzukommen", sagte Trainer Daniel Stendel aus dem Brustton der Überzeugung. "Deswegen werden wir alles reinhauen und alles versuchen, die nächste Runde zu erreichen." Wenn am Ende ein ehrlicher Pokalfight über 120 Minuten dabei herausspringt – die Fußball-Romantiker wird's freuen.