Michael Hector ist bei Eintracht Frankfurt für den Spaßfaktor zuständig. Der Jamaikaner kümmert sich um den Zusammenhalt im Team und ist auch sportlich inzwischen angekommen. Dank einer SMS von John Terry.

Frisch frisiert präsentierte sich Michael Hector am Mittwoch beim Pressegespräch. Seine üppige Haarpracht hat sich der Jamaikaner zu Cornrows flechten lassen. Gezacktes Muster, dazu ein Bart. Er kann es tragen. Ein Frankfurter Frisör, das stellte der Innenverteidiger der Eintracht schnell klar, ist für dieses Kopf-Kunstwerk jedoch nicht verantwortlich. "Ich fliege alle drei Wochen nach London, um mir dort die Haare machen zu lassen", so Hector, der noch bis Saisonende vom FC Chelsea ausgeliehen ist.

Elf Freunde müsst ihr sein

Er hat die Haare schön: Das ist die aktuelle Frisur von Michael Hector. Bild © Imago

Der in London geborene 24-Jährige ist neben dem Platz eine durchaus auffällige Erscheinung. Beim Lachen blitzt immer wieder die große und charakteristische Zahnlücke zwischen den Schneidezähnen auf. Beim Sprechen ist der britische Einschlag nicht zu überhören, der Charakter hat hingegen viel Karibisches abbekommen. "Ich bin entspannter als andere Spieler. Einfach laid back", so Hector, der mit diesem Wesenszug gerade sehr gut zur Eintracht passt. Denn ein bisschen mehr Gelassenheit würde wohl allen guttun.

"Krise ist ein starkes Wort, davon möchte ich nicht reden", betonte er. Nach Ebbe kommt Flut, nach Regen kommt Sonnenschein und nach fünf Niederlagen in Serie sowie einem torlosen Remis gegen den Hamburger SV kommen auch wieder bessere Zeiten. Dessen ist sich Hector sicher. Optimistisch stimmt ihn dabei jedoch weniger die spielerische Qualität als vielmehr das gute Miteinander im Team. "Die Leute reden jetzt negativer über uns. Das hat uns als Einheit stärker gemacht und als Freunde zusammengeführt."

Ein Anfang mit Schwierigkeiten

Hector, der erst Ende der Sommer-Vorbereitung rund um das Testspiel gegen Celta de Vigo verpflichtet wurde, schlüpft abseits des Fußballfeldes gerne in eine ganz besondere Doppelrolle: Er ist gleichzeitig Klassenclown und Integrationshelfer. Ein lockerer Spruch hier, eine flapsige Bemerkung dort, Hector kümmert sich um alles und jeden. "Ich versuche immer ein paar Späße zu machen", sagt er. Ob auf Englisch, Deutsch oder Spanisch – das ist ihm völlig egal. "Ich rede am Tisch immer mit allen. Ich sehe die Jungs ja öfter als meine Familie, ich muss mit denen klarkommen."

Ein Sympathikus mit zwei Gesichtern. Denn auf dem Rasen versteht der 1,93 Meter große Abwehrrecke keinen Spaß. Hector verteidigt hart, humorlos und ab und zu auch über die Grenze des Erlaubten hinaus. "An den Roten Karten sieht man, dass ich nicht immer so entspannt bin", lachte er. In seinen ersten beiden Pflichtspielen flog Hector jeweils vom Platz und musste sich in der Hierarchie der Innenverteidiger erst einmal wieder hinten anstellen. "Da habe ich mir schon gedacht: Wow, das wird eine harte Saison."

London calling

Moralische Unterstützung bekam der Nationalspieler Jamaikas in dieser Zeit vor allem aus der Londoner Heimat. Genauer: von seinen Teamkollegen vom FC Chelsea. "Der Kapitän John Terry hat mir eine SMS geschickt." Tenor: Kopf hoch, weiter machen und besser aufpassen. Eine Nachricht mit Wirkung. Denn seitdem wurde Hector nicht mehr vorzeitig zum Duschen geschickt. Nach den anfänglichen Umstellungs-Schwierigkeiten hat er sich mittlerweile an die hierzulande übliche Spielweise gewöhnt. "Mehr Ball, weniger Gegenspieler", beschreibt er die Gepflogenheiten in der Bundesliga, in der er gerne noch ein bisschen bleiben würde.

Noch sei zwar nicht entschieden, für welchen Verein er in der nächsten Saison spielen wird. Ginge es nach ihm, würde er aber noch ein Jahr bei der Eintracht dranhängen. "Ich mag die Stadt, die Cafés, die Restaurants und am meisten natürlich: das Stadion am Spieltag", so Hector. "Ich habe jeden Moment hier genossen und möchte gerne weiter für Frankfurt spielen." Nur für den Frisör, auch das ist klar, würde Hector auch in Zukunft weiterhin nach London jetten.